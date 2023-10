Frio e TEMPESTADE no Sul; calor no resto: veja como fica o tempo HOJE

Oras calor intenso, oras quedas bruscas de temperatura. Definitivamente, a variação climática em terras brasileiras não é para amadores. Segundo a Climatempo e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), está previsto a chega de mais um ciclone extratropical ao Sul do país, enquanto fortes temperaturas devem atingir cidades do norte. Confira mais detalhes sobre a previsão da semana, a seguir.

Confira mais detalhes sobre a previsão do tempo da semana para todo o Brasil. | Foto: Reprodução

A ‘indecisão’ do clima brasileiro

Uma nova frente fria está se aproximando da região Sul do Brasil nesta quarta-feira (4), trazendo consigo a possibilidade de temporais. Este alerta se estende também ao Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo.

Além disso, ventos fortes estão previstos, podendo atingir velocidades de até 80 km/h, abrangendo áreas desde o Mato Grosso do Sul até São Paulo, passando pelo sul da Bahia, Rio de Janeiro e toda a região Sul do Brasil. Saiba mais informações sobre a previsão do tempo, logo abaixo.

Frente fria chega à região Sul com risco de novo ciclone

Segundo Fábio Luengo, meteorologista da Climatempo, “um ciclone extratropical está se formando na costa da Argentina, embora distante, não será a causa direta da chuva, mas a partir dele, uma frente fria se desenvolverá, ocasionando essa precipitação. Também é importante destacar os alertas de ventos intensos e o aumento do nível do rio Guaíba.”

Calor ‘estaciona’ na região Norte

Enquanto isso, as temperaturas permanecerão elevadas em grande parte do país nos próximos dias, podendo superar os 40°C, principalmente em áreas do Brasil Central, sul da região Norte e no Matobipa (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Fábio Luengo acrescenta: “Cuiabá está prevista para ser a capital mais quente do país nesta quarta-feira, com uma máxima de 40°C. No entanto, vale a pena destacar Manaus, que tem registrado temperaturas de 38 a 39 graus.

Na segunda-feira (2), a capital do Amazonas quebrou o recorde histórico da estação, atingindo 39,7°C. Nos próximos dias, a temperatura pode novamente se aproximar ou superar esse recorde.”

Calor intenso previsto para a próxima semana

Na semana de 16 de outubro, uma nova onda de calor está prevista para atingir o Brasil, com temperaturas podendo ficar até 10 graus acima da média em grande parte do país, repetindo o cenário de calor extremo.

Na terça-feira, o Inmet emitiu um alerta amarelo (perigo potencial) de onda de calor para áreas do Piauí e Bahia, com validade até sexta-feira (6). O mapa abaixo ilustra as previsões de temperatura para esta quarta-feira.

As áreas em vermelho indicam temperaturas superiores a 30°C, enquanto o vermelho escuro representa máximas acima de 40°C. Já os tons de azul e laranja sinalizam que as temperaturas máximas não devem ultrapassar os 30°C.

Mantenha-se informado e tome precauções necessárias diante das condições climáticas adversas.

