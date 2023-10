Segundo informações divulgadas pela Receita Federal, aproximadamente 1,4 milhão de brasileiros caíram na malha fina em 2023, por suas respectivas declarações do imposto de renda conterem inconsistências nas informações preenchidas. Continue a leitura, logo abaixo, para entender o que acontecerá com esses contribuintes e aprenda as dicas sobre como não ser o próximo a entrar neste grupo em 2024.

400 MIL brasileiros na mira da Receita Federal; veja o que acontece agora. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Brasileiros na malha fina

A Receita Federal está empenhada em regularizar a situação de 400 mil contribuintes que caíram na malha fina este ano, representando 3,1% do total de declarantes em 2023.

O órgão enviará correspondências para aqueles casos que apresentam riscos significativos de retenção devido a inconsistências na declaração. Continue a leitura para saber mais informações do que está por trás destas notificações.

Entenda o termo “Cair na Malha Fina”

O contribuinte cai na “malha fina” quando a Receita Federal identifica inconsistências na declaração anual do Imposto de Renda, sejam elas relacionadas a valores incorretos, omissão de rendimentos, informações cadastrais incorretas ou a ausência de documentos que comprovem as informações declaradas.

Quando sua declaração é retida na malha fina, a restituição do imposto fica suspensa até que todas as informações sejam retificadas e devidamente comprovadas.

Como consultar se o contribuinte caiu na malha fina da Receita?

Se você está preocupado com a possibilidade de estar na malha fina, é essencial saber como verificar sua situação na Receita Federal. Felizmente, esse processo é simples e pode ser realizado através do aplicativo “Meu Imposto de Renda” ou pelo site oficial da Receita.

Ao acessar o sistema, você terá a oportunidade de consultar as razões por trás das pendências em sua declaração. Basta clicar no serviço “Pendências de malha” no site ou utilizar a opção “Consultar Meu Imposto de Renda” no aplicativo.

Caí na malha fina; o que faço?

Se, mesmo seguindo essas orientações, você cair na malha fina, não se preocupe. Basta acessar o extrato da sua declaração no portal e-CAC da Receita Federal, na seção “Pendências de malha”, para identificar os motivos da retenção e corrigi-los enviando uma retificação.

Com atenção e cuidado, é possível resolver essas pendências e garantir que sua declaração seja processada corretamente, evitando complicações futuras.

A importância do Projeto Cartas

O Projeto Cartas é uma iniciativa da Receita Federal para incentivar a autorregularização das declarações de Imposto de Renda por pessoas físicas.

Recentemente, mais de 100 mil correspondências foram enviadas aos contribuintes, e novos envios estão programados para os próximos dias, totalizando 400 mil cartas até 16 de outubro.

Porém, fique atento! A Receita Federal nunca envia e-mails, faz ligações ou solicita informações cadastrais por esses meios. Portanto, evite fornecer informações pessoais ou financeiras em resposta a tais solicitações, pois podem ser tentativas de golpes.

