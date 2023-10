Essa é uma informação útil para muitos usuários do aplicativo de mensagens mais baixado do mundo, também conhecido como WhatsApp, que desejam utilizar a plataforma da Meta sem depender de um chip de celular. Impossível? Continue lendo, logo abaixo, e aprenda o passo a passo de como fazer isto com extrema facilidade.

WhatsApp: veja como ter uma conta sem precisar de chip de celular. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Chip para quê?

Se você tem curiosidade sobre se é possível criar uma conta no WhatsApp sem a necessidade de um chip de internet, revelamos a você que, sim, é possível.

Continue a leitura, logo abaixo, e entenda como é feito o processo, passo a passo, conforme compartilhado pelo portal FayerWayer.

Crie sua conta do WhatsApp sem ter chip

Para ter sucesso nesta tática, siga o passo a passo, logo abaixo:

Comece fazendo o download do app de mensagens em seu dispositivo (pode ser Android ou iOS);

Abra o app, clique em aceitar os termos e condições;

Logo após, você deve ativar o “modo avião” do seu equipamento, o que fará com que todos os aplicativos estejam “bloqueados” para receber determinadas notificações;

Feito isso, ligue somente o wi-fi do seu celular e abra o aplicativo do WhatsApp novamente e crie o número que desejar;

Como não receberá nenhuma notificação, após aproximadamente dois minutos, o app dará a alternativa de validar sua conta através de um e-mail válido, ou seja, neste segundo caso você precisará de um endereço que de fato funcione e que tenha acesso;

Depois de colocar o seu e-mail, basta validar com o código que recebeu e então utilizar seu app normalmente.

Nunca é demais lembrar

Como reforçado sempre, queremos alertá-lo que este texto é apenas informativo e não tem a proposta de solucionar problemas em celulares. Se este for o seu caso, deve buscar um técnico para que seu dispositivo seja avaliado e a alternativa adequada indicada.

