A vida no planeta terra é marcado por ciclos. De acordo com registros religiosos — antigamente os homens viviam anos e anos, alcançando mais de 800 anos. Entretanto, com o passar do tempo esse curto período de vida foi se reduzindo cada vez mais. Atualmente a expectativa de vida do brasileiro é de 77 anos. Entretanto, há alguns animais praticamente imortais que vivem muitos anos! Veja a lista.

Este animais vivem MUITO ALÉM dos homens; um é quase imortal | Foto de Sora Sagano na Unsplash

Bodião de Rougheye

Trata-se de um peixe que habita no mais profundo mar. Sua expectativa de vida é de mais de 200 anos. Como o mesmo habita nas profundezas do oceano — sua expectativa de vida é extremamente alta. Haja vista que são poucos os animais que sobrevivem as imensas pressões oceânicas.

A taxa de crescimento da espécie é muito lenta, e seu ambiente é gradativamente seguro. Minimizando os riscos de morte por outros predadores.

Mexilhão-do-rio

Trata-se de uma espécie de moluscos de água doce. Que podem ser encontrados em todo o mundo. Presentes em lagos e rios. Essas espécies vivem por muitas décadas, alguns superando os 100 anos de vida. Eles possuem uma capacidade de filtrar as partículas de água — consequentemente, ficam menos expostos aos poluentes e toxinas.

Tubarão da Groenlândia

É conhecido por ser um gigante dos oceanos. Presente no ártico, os estudos envolvendo essa espécie afirma que eles podem viver mais de 400 anos. Sendo um dos vertebrados com idade mais prolongada conhecida até agora. Seu processo de crescimento é bem lento, vivem nos ambientes frios da terra e isso auxilia na sua longevidade.

Esponja do mar

Trata-se de organismos que vivem milhares de anos. Haja vista que são criaturas encontradas nas profundezas dos oceanos. É um ser vivo muito simples, o que o torna muito resiliente a qualquer ambiente. Existem algumas espécies de esponjas marinhas que podem viverem por mais de 5 mil anos.

Água viva

É uma espécie de água viva conhecida por ser praticamente imortal. É a Água-Viva Turritopsis Dohrnii. Também conhecida com Água Viva Imortal. É um dos únicos seres que possuem a incrível capacidade de reverter o processo natural do envelhecimento dos seres vivos.

Logo — ao ativar suas funções, é possível reverter o processo de juventude quase que 100%. Haja vista que é possível retornar ao estágio de pólipo muito rapidamente.

Portanto, esses são alguns animais que vivem muito tempo. Tempo suficiente para alcançarem gerações e gerações. Da lista acima, há um paralelo entre ambos. Todos vivem na água. Pode se entender o porquê a água é considerada uma fonte de vida.

