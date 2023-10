Quando a 4ª cor do semáforo será LIBERADA? Veja para que serve

Há muito tempo os brasileiros estão acostumados com os semáforos de três cores. Entretanto, brevemente esse padrão pode sofrer alterações. Uma proposta enviada para o Departamento de Trânsito dos Estados Unidos, visa inserir nos semáforos uma quarta cor. Trata-se da cor branca, logo abaixo da verde. Veja qual a sua funcionalidade e a estimava de instalação.

Foto de CHUTTERSNAP na Unsplash

Como funciona a 4ª cor do semáforo?

A quarta cor do semáforo está na cor branca. Ela possui como intuito se comunicar com os carros elétricos inteligentes. Isto é, aqueles que não são conduzidos completamente por humanos.

O intuito é que no momento que os veículos se aproximarem dos semáforos, a cor branca presente nos mesmos — irá se conectar com o sistema inteligente a fim de fornecer informações quanto aos cruzamentos, período das luzes, etc.

A fim de obter mais economia durante o percurso. Caso o sinal esteja perto de abrir, para não reduzir todas as marchas — o veículo irá reduzir somente a velocidade. Caso demore um pouco mais — irá acelerar, etc.

Logo — o semáforo irá ter como função coordenar o tráfego. A fim de deixá-lo mais simples e rápido. A luz branca irá ser interpretada pelos veículos e para os humanos — descrever que eles devem realizar todos os movimentos que os veículos em sua frente fizer.

Isto é — caso atravessem: devem atravessar também. Caso parem, devem parar também. Tudo isso porque a luz branca irá ter uma comunicação direta com esses veículos em questão.

Afinal, quando ela será liberada?

A proposta está sendo avaliada. Tudo indica que essa nova luz irá garantir uma grande redução de gasolina. Até então, essa ideia não passa de um “conceito” que está sendo estudado.

Portanto, não há uma estimativa real de quando será acionado e se realmente será implementado algum dia. Haja vista que toda a legislação deverá sofrer alterações caso o projeto realmente se torne realidade.

Sem contar que é necessário que essa quarta luz seja submetida a testes — a fim de comprovar sua eficácia e segurança. Durante o acionamento da luz branca — as demais seguem o mesmo fluxo.

Logo, as leis de trânsito continuam sendo respeitadas mesmo com ou sem a presença da quarta luz do semáforo.

Caso a medida se torne febre nos Estados Unidos e Europa, tudo indica que rapidamente irá se espalhar para os outros continentes. Logo, espera-se que sendo aprovado, chegue ao Brasil em até 10 anos. Por mais que pareça muito tempo, mas é o período adequado para que uma nova ideia seja implementada em todo um sistema de trânsito.

