Desconto da CONTA DE LUZ foi aprovado; veja se seu CPF está na lista

Quando pensamos no calor escaldante da maioria das cidades do país, pensamos em ar condicionado e um inevitável aumento na conta de luz. No entanto, existe uma possibilidade que muitas famílias desconhecem e pode fazer toda a diferença: a chance de obter um desconto de até 65% na conta mensal de energia elétrica. Continue a leitura, a seguir, e saiba quem está apto a solicitar esta vantagem.

Mais luz, menos gastos

A busca por economia é sempre bem-vinda em nosso orçamento mensal, e um tema que muitas famílias desconhecem pode fazer toda a diferença: a possibilidade de obter um desconto de até 65% na conta de luz.

Este benefício está inserido no programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), voltado para famílias de baixa renda. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda como conseguir este recurso.

Entenda o desconto na conta de luz com o TSEE

O TSEE, que foi criado em 2002, oferece descontos progressivos nas contas de luz e visa beneficiar famílias de baixa renda. Entre os beneficiários estão aqueles cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico) e os que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Também têm direito ao desconto as famílias indígenas e quilombolas inscritas no Cadastro Único que tenham um consumo de até 220 kWh.

No entanto, surpreendentemente, cerca de 9 milhões de famílias que têm direito a esse benefício ainda não o utilizam. Isso significa que 35% das famílias aptas à Tarifa Social não estão recebendo o desconto.

Os dados de junho de 2023 mostram que mais de 26 milhões de famílias estão dentro dos critérios para receber o benefício, mas apenas 17 milhões delas estão realmente usufruindo dele. Isso geralmente acontece devido à falta de informação.

Desconto automático na conta de luz

A boa notícia é que desde janeiro de 2022, o desconto na conta de luz é aplicado automaticamente. As famílias recebem o desconto com base em seus dados cadastrais, e não é mais necessário solicitar à distribuidora de energia.

Para garantir o desconto, é importante manter as informações atualizadas no Cadastro Único, e as distribuidoras de energia cruzarão os dados de seus clientes com os beneficiários dos programas federais para aplicar o desconto automaticamente.

Como saber se você tem o desconto?

Se você faz parte de um programa social do governo, verifique sua conta de luz. Na descrição “Classe”, deve aparecer a indicação de “Tarifa Social”. Caso não encontre essa indicação, é fundamental atualizar seu cadastro.

Você pode fazer isso pelo aplicativo do CadÚnico ou pessoalmente no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Após a atualização, entre em contato com a empresa de energia elétrica e forneça seus dados.

E se o desconto não for aplicado?

Há vários motivos pelos quais algumas famílias têm dificuldades de acesso à Tarifa Social que garante o desconto na conta de luz. Alguns deles incluem:

Nenhum membro da família é titular da unidade consumidora, tornando impossível a localização pelo CPF, que é o documento usado para o cadastro automático.

Falta de comprovação de vínculo com o imóvel.

CPF cadastrado de forma incorreta no Cadastro Único e/ou no cadastro da distribuidora.

O fornecimento de energia elétrica no domicílio é irregular.

Endereço desatualizado no CadÚnico.

Portanto, é essencial verificar esses pontos para garantir que você aproveite o desconto ao qual tem direito na sua conta de energia. Não deixe de conferir se você se enquadra nos critérios do programa Tarifa Social de Energia Elétrica e aproveite essa economia em sua conta de energia.

