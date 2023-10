Quem nunca teve o interesse por fatos sobrenaturais? A história que vamos contar nas próximas linhas é uma mistura do universo paranormal e o amor pelas criaturas. Tudo começou quando uma mulher chamada Christina Farley se mudou para um novo apartamento, localizado em Medellín — Colômbia. A partir de então, sua vida mudou da água para o vinho — e passou a sofrer constantes ataques até então sobrenaturais. Saiba como tudo aconteceu e descubra o desfecho dessa história.

CHORO e medo mulher acha que está ASSOMBRADA, mas verdade era mais chocante | Reprodução/Christina Farley

Uma mudança drástica em sua vida

A partir dos relatos de Christina, para um portal local — ela começou a perceber alguns eventos estranhos em sua casa. Rapidamente associou cada um deles a fenômenos paranormais. Logo — já se assustou logo de início, dando margem para muita preocupação e bastante medo, principalmente durante o horário noturno.

Ainda no terceiro dia de casa nova, ela conta que chegou no banheiro e notou que o papel higiênico estava completamente desenrolado — como se um gato tivesse entrado e brincado com ele. No mesmo dia o porta-retratos caiu e ela começou se sentir bastante observada — como se cada passo seu estivesse sendo analisado por terceiros.

O terror foi tão grande que Christina passou aquela noite chorando apavorada. Haja vista que ela tinha certeza que havia alguém ali, mal sabia ela que se tratava de algo “natural” e não do mundo sobrenatural. Até então — ela ainda não fazia a mínima ideia disso.

Comenta que estava trabalhando em seu laptop quando de repente algo surgiu em sua frente — responsável por mudar todo o rumo dessa história. Transformando uma verdadeira história de terror em um belo conto de amizade entre dois seres vivos.

Leia mais: Comprou pela internet? Você pode ficar sem o produto; veja o que fazer nessa hora

Afinal, quem era o responsável por tudo isso?

Naquela tarde de trabalho, ela notou que um pássaro voou até a janela e foi para cima da TV. Ela logo deu um pouco de água para ele, pensando que era algo atípico. Entretanto, mal sabia ela que a partir daquele dia — constantemente ela seria visitada pelo seu novo amigo.

Tratava-se de um pombo, que sempre ia visitar Christina sem ao menos receber o convite. Então, ele senta na janela e rapidamente entra dentro do lar de sua nova amiga. O pombo foi nomeado posteriormente como “Ave María”.

O pássaro rapidamente se adaptou ao local, e hoje sempre visita a sua nova companheira. Christina afirma que os lugares preferes do pássaro são na sofá e na TV. Além de gostar demais de estar perto da máquina de lavar.

O pombo já havia visitado outros lares, sendo alimentado pelos demais vizinhos. Entretanto, foi na casa de Christina que ele fez morada e quis ficar um pouco mais de tempo. Em questão de dias, o suposto fantasma se tornou no melhor amigo de Christina.

Leia mais: Bolsa Verde: quem pode GANHAR R$ 600 do governo