Quem tem INVEJA de você sempre usará estas 5 frases

A inveja, um sentimento que pode corroer a alma, concentra a atenção do invejoso em possuir o que pertence aos outros e viver a vida alheia.

O invejoso experimenta um intenso desconforto com a prosperidade e felicidade daqueles ao seu redor, desejando o infortúnio daqueles que despertam sua inveja.

No dia a dia, frequentemente, nos deparamos com comentários que revelam a presença deste sentimento. A seguir, continue lendo para saber mais sobre e a inveja e conhecer cinco expressões típicas dos invejosos.

Inveja: a neurociência explica

O comportamento do invejoso tem raízes na neurociência. O cérebro de quem sente inveja opera em uma dualidade de sensações de dor e prazer. A inveja ativa a mesma região cerebral responsável pela dor física, conhecida como córtex singulado, resultando em um sofrimento que pode até se manifestar fisicamente.

O neurocientista japonês Hidehiko Takahashi, do Instituto Nacional de Ciência Radiológica de Tóquio, demonstrou esses processos cerebrais por meio de ressonâncias magnéticas. Seu estudo envolveu a análise de 20 jovens, de ambos os sexos, e revelou que a inveja frequentemente surge da comparação com pessoas semelhantes em gênero, faixa etária e profissão, estando profundamente ligada a um sentimento de inferioridade.

Quando o invejoso testemunha a desventura ou adversidade da outra pessoa, ele experimenta uma emoção que ativa a região cerebral conhecida como estriado ventral, relacionada ao processamento de sentimentos prazerosos.

Conheça os diferentes tipos de inveja

É importante ressaltar que nem toda inveja é prejudicial. Quando a inveja serve como motivação e estímulo para o progresso pessoal, é considerada benéfica. Neste contexto, a inveja não implica desejos malignos em relação aos outros.

Já o sentimento nocivo é aquela que acaba por prejudicar o próprio invejoso, mas leva a desejos de prejudicar quem desperta este sentimento. O invejoso elabora planos para minar a imagem do outro e diminuir seu status. Em casos extremos, pode levar a atitudes de calúnia, perseguição e, até mesmo, desejos de morte.

Em situações ainda mais graves, a situação pode mergulhar o invejoso em uma espiral autodestrutiva, manifestando sintomas como depressão, agressividade e pensamentos suicidas.

É necessário buscar ajuda especializada quando a inveja se torna nociva, a fim de compreender as razões por trás desses sentimentos e lidar com questões individuais. O problema, geralmente, reside no próprio invejoso, e não nos outros.

5 frases comuns no universo do invejoso

“Ah, eu também poderia ter feito isso se quisesse.” Esta é uma forma clássica de minimizar as conquistas de alguém. A pessoa invejosa tenta diminuir o mérito alheio, sugerindo que não é nada de extraordinário.



“Você tem sorte de ter tudo tão fácil.” Essa frase mascara a cobiça sob a ideia de que as realizações de alguém se devem puramente à sorte, e não ao esforço ou habilidade pessoal.



“Não entendo por que estão fazendo tanto alarde sobre isso.” Aqui, a intenção é desvalorizar a conquista ou evento em questão, insinuando que não merecem tanto destaque.



“Eu ouvi dizer que…” Pessoas invejosas muitas vezes recorrem a fofocas ou informações não verificadas para lançar dúvidas sobre a reputação ou realizações de alguém.



“Bem, nem tudo é perfeito. O que você acha de [aspecto negativo]?” Esta é uma maneira sutil de tentar diminuir a alegria de alguém, concentrando o foco em possíveis falhas ou problemas.



Dicas para superar a inveja

Para fica livre da inveja nociva, é fundamental investir no autoconhecimento e na elevação da autoestima, uma vez que esse sentimento muitas vezes está ligado a uma sensação de inferioridade. Se persistir, pode ser apropriado buscar a orientação de um psicólogo. A inveja é um sentimento humano, mas entender suas raízes e desenvolver a capacidade de lidar com ele de maneira saudável pode levar a uma vida mais equilibrada e feliz.

*Com informações do Edital Concursos Brasil e do Mundo Piscólogos

