Atenção! Quem tem direito a mais de R$ 14.750,00 para comprar casa? Governo vai liberar

Enfim, uma excelente notícia para quem sonha em ter sua casa própria. Recentemente, o governo anunciou que está oferecendo um subsídio de R$ 15 mil para ajudar brasileiros a comprarem sua moradia. Essa medida já possibilitou que várias famílias recebessem as chaves de suas novas residências. A seguir, saiba mais detalhes sobre a iniciativa e como ter direito ao valor.

Uma casa para chamar de sua

Uma excelente notícia para inúmeros brasileiros! O governo estadual tomou uma medida de fundamental importância ao conceder um subsídio no valor de R$ 15 mil, com o objetivo de tornar realidade o sonho da aquisição da casa própria.

Como resultado dessa iniciativa, diversas famílias já receberam as chaves de suas novas residências. Continue a leitura, mais abaixo e saiba mais detalhes sobre a iniciativa.

Iniciativa transformadora

A ideia de disponibilizar esse subsídio é uma ação do Governo Estadual do Paraná, por meio do programa Casa Fácil Paraná. Para compreender mais detalhes sobre essa relevante ação social, continue a leitura.

Famílias de Ponta Grossa são beneficiadas

Ao todo, 10 famílias residentes em Ponta Grossa tiveram a oportunidade de receber as chaves de suas novas casas ao longo desta semana. O Residencial Jardim das Araucárias, concebido pela Construtora Pride, tornou possível a realização desse sonho para essas pessoas.

Contudo, é importante ressaltar que a entrega foi realizada de forma parcial, uma vez que os apartamentos disponíveis nesse condomínio atenderão a um total de 44 famílias.

O valor total de R$ 15 mil, fornecido pelo governo, será direcionado para auxiliar os beneficiários a custear o valor referente à entrada das residências.

Além disso, a administração do estado do Paraná alocou a quantia de R$ 150 mil em subsídios por meio desse programa habitacional. Por outro lado, o setor privado investiu aproximadamente R$ 5,3 milhões na construção do condomínio residencial.

Conheça o programa Casa Fácil Paraná

O programa habitacional paranaense funciona em parceria com a Caixa Econômica Federal, com o suporte do Governo Federal. Em sua fase inicial, o Casa Fácil Paraná destinou cerca de R$ 480 milhões para a edificação de 32 mil novas moradias no estado.

Além disso, o governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou que o programa seguirá para uma segunda etapa, na qual está previsto o benefício de 40 mil famílias no Paraná por meio da ação do governo estadual.

Vale ressaltar que o valor do subsídio será ampliado, e aqueles com direito a essa quantia passarão a receber R$ 20 mil por meio do Casa Fácil Paraná.

