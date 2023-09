Oportunidade: governo pagará até R$ 70.000 para ideias inovadoras

O governo brasileiro está à procura de ideias brilhantes que possam se transformar em empreendimentos bem-sucedidos. O Programa Centelha tem objetivo de apoiar e dar vida a projetos inovadores. Com valores que vão até R$ 70.000, o prêmio pode ser um excelente incentivo para iniciar o seu projeto. Se você tem uma ideia que ainda não saiu do papel, esta pode ser a sua chance. Continue lendo e saiba todos os detalhes para fazer a inscrição e participar da seleção.

Programa do governo dá prêmio de até R$70.000 para ideias inovadoras.

Programa Centelha: prêmio para ideias inovadoras

O Programa Centelha tem como objetivo identificar ideias com potencial para se tornarem empreendimentos de sucesso, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico do país. O governo está pronto para investir até R$ 70 mil em cada projeto selecionado.

O programa é promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP) e a Fundação CERTI.

As inscrições estão abertas tanto pessoas físicas quanto pequenos empresários até às 18h do dia 11 de outubro. Além do suporte financeiro, os participantes também concorrerão a oportunidades de capacitação e assistência.

Objetivos da premiação

O Programa Centelha possui metas bem definidas para alcançar seus objetivos. Entre as metas estão a criação de novas empresas com base em tecnologia, o fomento de inovações de relevância tanto social quanto empresarial, e a promoção de uma cultura empreendedora voltada para a inovação, visando fortalecer os ecossistemas de inovação do Brasil.

Nesta perspectiva, a premiação está em busca de ideias com grande potencial para se transformarem em empreendimentos de sucesso. As ideias submetidas ao programa devem ser capazes de desenvolver produtos, processos ou serviços inovadores que contribuam para o crescimento da economia nacional.

Saiba como participar do programa

O Funcionamento do Programa Centelha é o seguinte: serão escolhidos 50 empreendedores, que receberão um auxílio econômico de R$ 70 mil, além de bolsas de apoio técnico no valor de R$ 26 mil.

A competição promete ser acirrada, considerando o sucesso da primeira edição do Centelha, que recebeu mais de 15 mil projetos inscritos e apoiou cerca de 500 startups.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), esta edição do programa tem um foco estratégico em auxiliar jovens inovadores e pequenas empresas.

Atualmente, as inscrições estão disponíveis apenas para o estado do Rio de Janeiro. Após o prazo de inscrição, os projetos serão avaliados, e os resultados preliminares serão divulgados em 23 de outubro. Se você reside em outro estado, fique atento ao progresso do programa no site oficial: http://www.programacentelha.com.br, onde todo o processo de inscrição está disponível.

As ideias serão avaliadas por especialistas com experiência nas áreas abordadas pelo programa, seguindo os requisitos estabelecidos no edital. Até o momento, o Programa Centelha já submeteu 15.400 ideias inovadoras, capacitando 38.700 empreendedores e apoiando cerca de 500 startups.

