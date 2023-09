WhatsApp deve mexer nos grupos; veja o que muda

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais popular do mundo. Através de sua plataforma — é possível criar em questão de minutos uma nova conta. A partir disso, conseguir se comunicar com outros usuários de várias partes do mundo. Os grupos do WhatsApp são um dos pontos fortes, a Meta anunciou através de uma nota oficial o surgimento de uma nova funcionalidade interligada à criação dos grupos. Fique atento às mudanças.

Meta anuncia mudança nos grupos do WhatsApp

Os grupos do WhatsApp é uma das partes mais importantes da plataforma. Há alguns meses a Meta alterou a sua funcionalidade — dando origem as chamadas “Comunidades”. Com a repaginação do WhatsApp, o local de criação dos grupos devem ser alterado.

Segundo dados recentes, o WhatsApp está sendo totalmente repaginado e sua mais recente mudança será no segmento de criação de grupos. De acordo com as informações — os três pontos na qual contém várias opções será alterado.

Com isso, não será mais possível criar grupos através dessa área. Haja vista que no lugar desse botão, será implementado ao WhatsApp um botão flutuante — na qual conterá uma série de opções.

Nos últimos meses a Meta tem investido bastante no que diz respeito aos pontos de funções do WhatsApp. Aprimorando cada vez mais a experiência dos usuários na plataforma. Haja vista que para o ano de 2024 — a empresa pretende conseguir manter os usuários cada vez mais tempo dentro do aplicativo.

Com isso surgiu até mesmo uma nova aba, chamada de Canais. Na qual é possível ter informações em tempo real dos canais “assinados”. Entretanto, enquanto isso — o WhatsApp está usando de outras técnicas adicionais a fim de aprimorar cada vez mais. Bem como a inserção dos status — de semelhante modo aos stories do Instagram.

Afinal, onde será possível criar os grupos?

Os grupos do WhatsApp serão redirecionados para uma nova área do aplicativo. Será possível acessá-la clicando no perfil do WhatsApp.

Cada usuário possui o seu perfil em si, na qual é possível alterar inúmeras opções. Nessa aba é que estará contida o botão de criação de grupos.

O intuito é tornar a navegação do usuário muito mais ampla e fluída, evitando que haja problemas de navegação. Já que o WhatsApp está dando ênfase à experiência do usuário.

A atualização está disponível somente para alguns dos usuários Beta — isto é, que fazem parte do grupo de testes. Entretanto, espera-se que sendo validade, a mesma chegue para todos os usuários ainda neste ano de 2023 ou nos primeiros meses de 2024.

