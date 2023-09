Já eleita MAIOR influencer brasileira está de volta ao YouTube após 3 anos

De volta e a mil por hora! A carismática atriz e influencer Kéfera Buchmann revelou, em recente vídeo do YouTube, que estará de volta na produção de novos conteúdos para o seu conhecido canal “5 Minutos”, principal responsável por trazer a artista ao mundo dos famosos e que fez da atriz uma das primeiras estrelas brasileiras da plataforma, ao lado de Felipe Neto. Saiba mais detalhes, a seguir.

Ela está de volta

A atriz e influenciadora digital Kéfera Buchmann anunciou seu retorno triunfal ao mundo do YouTube após um intervalo de três anos.

Durante esse período de ausência das telas, a artista direcionou seus esforços para construir sua carreira como atriz, se destacando como parte do elenco da novela “Espelho da Vida”, exibida na TV Globo, e também brilhou em produções da Netflix, incluindo o popular “Ninguém Tá Olhando”. Continue a leitura e saiba mais detalhes sobre a novidade.

O retorno da estrela

No emocionante retorno ao canal “5 minutos”, Kéfera fez questão de transmitir uma mensagem clara: ela agora se sente em harmonia com suas identidades de influenciadora e atriz, enfatizando que uma não invalida a outra.

Como uma das primeiras e mais influentes youtubers do Brasil, Kéfera anunciou que seus seguidores podem esperar ansiosamente novos vídeos todas as quintas-feiras. Com seu humor característico, ela brincou sobre “descansar sua imagem”.

Confira o vídeo em que Kéfera anuncia sua volta ao YouTube, logo abaixo.

Desabafo sobre saúde mental

Em 2021, Kéfera também compartilhou uma parte mais profunda de sua vida nas redes sociais, refletindo sobre sua saúde mental nos meses anteriores. Ela lançou uma série de conteúdos onde explorava sua relação com sua própria mente.

A influenciadora revelou que os últimos meses haviam sido particularmente desafiadores para ela. Ela observou que a vida muitas vezes nos atropela, não permitindo que processemos os eventos da forma que gostaríamos. Kéfera também compartilhou as pressões da vida adulta e como se cobrava diariamente. Ela admitiu ter passado por uma série de situações e questões que a sobrecarregaram.

Kéfera revelou que precisou encarar o fato de que estava exausta, tanto fisicamente quanto emocionalmente, enfatizando que o processo de cura não segue uma linha reta e que não estava com pressa para se sentir 100% novamente, reconhecendo sua natureza naturalmente acelerada.

A influenciadora também se desculpou com seus fãs pelo atraso na série em que interagia com seu próprio cérebro, explicando que a sobrecarga a impediu de continuar. Kéfera enfatizou sua vontade de reinventar seu conteúdo online, valorizando a troca constante com seu público. Sua autenticidade e franqueza continuam a cativar seus seguidores, solidificando sua posição como uma das personalidades mais amadas da internet brasileira.

