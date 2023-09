Homem que atropelou Kayky Brito relata problemas para dormir

Diones Coelho da Silva, motorista de aplicativo que dirigia o carro que atropelou o ator Kayky Brito, revelou que ainda sofre com traumas psicológicos adquiridos após o acidente com o artista. Apesar de ter conseguido recuperar o prejuízo em seu automóvel através de uma campanha feita na internet, o profissional tem enfrentado dificuldades para voltar a trabalhar. Saiba mais detalhes, a seguir.

Noites em claro

O motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva, envolvido no acidente em que atropelou o ator Kayky Brito, compartilhou, em um programa de televisão, suas experiências e sentimentos após o incidente, afirmando estar profundamente abalado emocionalmente e que não consegue dormir.

O inquérito policial do Rio de Janeiro encerrou sua investigação na última quarta-feira (27), e determinou que o motorista não será acusado de nenhum crime, pois estava dentro dos limites de velocidade e prestou assistência ao ator ferido. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre o caso.

Crises de ansiedade e trauma pós-acidente

Diones descreveu como tem lidado com crises de ansiedade e insônia desde o acidente, comentando sobre o constante “looping” de lembranças que o atormentam dia e noite.

Durante sua participação no programa “Encontro” da Rede Globo, ele expressou sua gratidão pela notícia da conclusão do inquérito. Ele afirmou que sempre teve convicção de sua inocência, mas aguardava a Justiça confirmar isso publicamente.

O motorista explicou que, no momento do acidente, estava realizando sua última corrida da noite e tentou evitar a colisão, sem sucesso. Ele soube que a vítima era Kayky somente depois de solicitar socorro para o ator. Independentemente da fama da vítima, Diones enfatizou a importância de preservar vidas e expressou seu desejo sincero de que Kayky se recuperasse.

Motorista arrecadou quase R$ 200 mil em vaquinha virtual

Diones, que conseguiu arrecadar R$ 178 mil em uma campanha virtual de apoio, compartilhou as demonstrações de carinho e apoio que recebeu das pessoas após o acidente. Ele enfatizou a importância de manifestar amor na vida das pessoas, destacando que o mundo necessita disso.

O motorista revelou sua intenção de adquirir outro veículo para trabalhar, pois ainda sofre com o trauma ao entrar no carro envolvido no acidente. Ele desabafou como o medo de uma situação semelhante o impede de trabalhar normalmente e mencionou que buscou ajuda psicológica.

Por fim, Diones informou que mantém contato com a família de Kayky e planeja se encontrar com o ator assim que ele receber alta hospitalar.

Como foi o acidente

O atropelamento de Kayky Brito ocorreu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e foi registrado pelas câmeras de segurança de um estabelecimento onde o ator estava com amigos, incluindo o também ator Bruno de Luca.

O vídeo mostra o momento do acidente, no qual Kayky tentava atravessar a Avenida Lucio Costa. Um primeiro carro quase o atropelou quando ele se dirigia ao seu veículo, mas conseguiu parar a tempo. O segundo carro não teve a mesma sorte quando Kayky tentava voltar ao quiosque.

Após o atropelamento, o ator recebeu assistência do Corpo de Bombeiros e foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, antes de ser transferido para o Hospital Copa D’Or, onde ainda se encontra.

Ele foi retirado da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última sexta-feira (22), e seu estado é descrito como “consciente, conversando com os familiares e colaborando no processo de reabilitação ortopédica”.

