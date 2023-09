Há algum tempo os canais de TV exibiam programas cujo o intuito era localizar algumas cédulas raras. Isto é: que tinham sua numeração com algum padrão, terminava com algum algarismo, etc. Isso acabou despertando nos brasileiros o interesse pelo mundo dos numismatas — e agora milhões de cidadãos adentram nesse ramo mensalmente. Saiba qual é esta nota de R$ 5 que vale bastante dinheiro.

Tem 5 reais na carteira Se a nota tiver este detalhe, pode COMEMORAR | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Esta nota de R$ 5 pode valer muito dinheiro

Dentre as células raras, existe uma de R$ 5 que está valendo nos leilões e cotações atuais — quase R$ 500 e em alguns casos valores superiores a R$ 800 se vendido nos lugares corretos — como será citado abaixo.

Trata-se de uma nota diferente que possui uma singularidade. O que a torna essa nota tão valiosa. Lembrando que este é um dos requisitos do valor de uma nota rara.

É uma nota de R$ 5 que por mais que tenha o seu valor estampado, vale muito mais. Antes da numeração do seu valor, há um asterisco. O que a torna tão rara em razão do seu erro.

É uma célula que foi produzida em 1994, existem poucas unidades e é uma das mais procuradas pelos colecionadores. Caso ela esteja em boas condições — é possível conseguir entre R$ 400-800 na nota.

Lembrando que em leilões os valores podem ser muito maiores, levando em consideração que há uma disputa de preços pelo item em questão.

Leia mais: Michael Gambon: morre ator que viveu Dumbledore em Harry Potter

Por que algumas notas são tão valiosas?

Existem dezenas de notas que são mais valiosas que as demais. Que por mais que haja estampado o valor de R$ 5 — podem valer mais de R$ 400 em algumas cotações. Tudo isso pela raridade em suas fabricações.

Haja vista que o valor das notas estão em sua raridade. Seja por algum erro de fabricação ou data histórica. Por exemplo: caso uma nota de R$ 100 venha com algum detalhe a mais ou a menos — o seu valor pode ser multiplicado com o passar dos anos.

É válido ressaltar que essas notas se tornam tão raras, porque no momento que o erro é identificado — a produção é parada e as notas são queimadas. Entretanto, algumas acabam “passando” e chegando nas mãos de pessoas comuns. Que ao perceberem o erro, entendem que possuem uma nota de alto valor.

Por mais que seja possível trocar essas notas, muitos preferem ficar com elas. Sabendo que posteriormente poderão vendê-las por valores bem elevados em razão da sua raridade.

É importante vender esses itens em lugares de confiança, de preferência em leilões presenciais. Caso contrário, poderão sofrer possíveis golpes virtuais. Todo cuidado é pouco.

A dica é: aquela moeda velha ou nota antiga, pode valer um bom dinheiro. É sempre bom guardar a fim de posteriormente conseguir algum lucro com ela.

Leia mais: ELA foi apontada como responsável pela separação de Sandy e Lucas