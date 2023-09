Põe casaco, tira casaco: depois de onda de calor, frio atinge ESTAS regiões

A onda de calor pegou o Brasil praticamente por inteiro nos últimos dias, fazendo com que as pessoas sentissem sensação térmica superior a 40 graus celsius em algumas regiões, embora tenha sido poucos dias, o “estrago” foi bastante. Mas agora, parece que o jogo está virando, pois após a onda de calor, chegou a vez de uma onda de frio, que vai atingir várias regiões do país, confira quais são.

Nova onda de frente fria deve chegar ao Brasil

Há algumas semanas a frente fria que chegou ao país, acabou causando bastante prejuízo, tanto materiais quanto relacionado às pessoas que infelizmente entraram em óbito.

E para a surpresa de todos, na próxima semana, espera-se que mais uma onda de frente fria chegue na região, mas isso irá proporcionar que a temperatura caia em vários locais do país. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a temperatura deve cair de 37°C para 22°C, grande diferença.

Ao passo que em São Paulo, a temperatura deve ficar ainda mais baixa, saindo de 35°C e pulando para 20°C. Embora a expectativa seja grande, por parte dos brasileiros, nem todas as regiões serão contempladas.

Como o tempo deve ficar durante o mês de outubro?

Diferente do que houve neste mês, a tendência é que para outubro haja chuvas em todas as localidades, com predominância em algumas áreas, claro. Por exemplo, no Norte, a previsão é que as chuvas acumuladas possam ultrapassar 30mm.

A partir do dia 03 de outubro, os índices de chuva irão aumentar em várias partes do país, além de ocasionar pancadas em regiões diferentes também, mas de forma isolada.

Já para as regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, o volume de chuvas que irá se acumular, irá variar entre 20 a 50 milímetros, então, quem mora nas regiões citadas, deve prestar bastante atenção.

O que fazer nos dias quentes?

Embora em algumas regiões vá fazer “frio”, mas nas demais, a tendência é que as temperaturas caiam, mas não ao ponto de fazer frio, portanto, o calor deve prevalecer. E por conta disso, a primeira dica é sempre beber bastante água para manter todo o corpo hidratado e não perder muito líquido.

Priorize dormir em locais úmidos e não demore no banho quente, pois isso pode ressecar a pele, caso passe muito tempo. Também é recomendável lubrificar os olhos e o nariz com soro.

Por fim, caso seja adepto de exercícios físicos, realize-os pela manhã ou pelo final da tarde, pois caso faça durante o horário onde o clima está mais quente, há chances de passar mal.

