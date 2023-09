Fiz isso TODOS OS DIAS no WhatsApp e olha no que deu

O WhatsApp é um dos aplicativos mais utilizados em todo o mundo, por milhares de pessoas, o seu uso é para ser fácil e leve, mas essa não é a realidade de todas as pessoas, já que algumas enfrentam problemas com lentidão, travamentos e até mesmo paradas inesperadas do mensageiro. Entretanto, uma simples ação que pode ser realizada todos os dias, é capaz de evitar isso, saiba qual

Confira este simples truque que deve ser feito todos os dias no WhatsApp | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Por que o WhatsApp pode travar?

O mensageiro em questão pode travar por vários motivos, mas os principais são relacionados ao armazenamento de dados e também a memória RAM disponível no aparelho e a que está sendo utilizada pelo aplicativo no momento.

Quando ele começa a travar muito, é possível que o celular esteja com vários arquivos, que na maioria das vezes, são até desnecessários, mas somente em tê-los, os demais aplicativos acabam ficando lento também e até travando.

Ou então, o celular pode até ter um certo espaço livre, todavia, caso o usuário tenha muitas mídias no WhatsApp, mensagens de vídeo e imagens pesadas, é possível que o travamento também aconteça.

Veja também: Canal Do WhatsApp: Passo A Passo Para Criar Um

O que fazer para que isso não ocorra?

Para que o travamento não ocorra, o ideal é que os usuários limpem o cache dos aplicativos que mais consomem memória, como é o caso do WhatsApp. Lembrando que o ideal é que a ação seja realizada sempre que o sistema começar a ficar lento.

A depender da frequência na qual o WhatsApp é utilizado, somente ele pode ocupar mais de 30% da memória do celular ou mais. Portanto, ao limpar o cache do aplicativo, é possível que os dados armazenados de modo desnecessário sejam excluídos. O passo a passo para realizar a ação é simples, basta:

Entrar nas configurações do sistema;

Ir até os “meus aplicativos”;

Encontre o WhatsApp e clique nele;

Por fim, aperte em “excluir cache”.

Outras maneiras de evitar o consumo exagerado de memória

Outra maneira eficaz, é desativar o download automático das mensagens, dessa forma, uma mídia de vídeo ou imagem só será baixada para o aparelho com a “autorização” do usuário. Isso evita arquivos desnecessários e até mesmo protege a privacidade das pessoas.

Caso o usuário prefira, pode clicar nas conversas e habilitar as mensagens temporárias, com isso, após um período de tempo pré-determinado pelo próprio usuário, todas as mensagens são apagadas, liberando espaço.

Por fim, caso mesmo realizando as ações citadas ainda ocorra problemas com o travamento, é possível considerar a ideia de utilizar um cartão de memória externo, para ajudar no armazenamento interno e diminuir os problemas.

Veja também: Modo “Paredão” Do WhatsApp: Veja Como Impedir Algumas Conversas