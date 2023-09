Lista de celulares BANIDOS do WhatsApp aumenta

WhatsApp lança novamente a lista com todos os celulares que serão banidos da plataforma, com isso, eles não terão mais acesso ao mensageiro. Vale lembrar que isso tudo é para prezar pela segurança dos dados de cada usuário, então, nas próximas semanas os celulares serão retirados da lista de compatibilidade com ele, saiba o que fazer e quais os aplicativos que estão nessa situação.

A medida já havia ocorrido antes

Banimento em massa feito pelo WhatsApp, é algo comum já, por exemplo, já ocorreu algo semelhante no mês de julho, na ocasião, mais de 35 aparelhos foram retirados do WhatsApp. E agora, mais 15 modelos estão prestes a serem retirados.

A medida em questão, é para garantir a segurança dos dados de cada usuário, o mensageiro utiliza criptografia de ponta a ponta, mas para que ela seja de fato eficaz, é necessário que o sistema operacional também receba atualizações de segurança.

Por conta disso, os sistemas mais antigos, por exemplo, o Android 4.1 ou inferior além das versões inferiores a 12 do iOS, também serão prejudicadas com a medida.

O que fazer caso tenha um dos celulares da lista?

Caso o seu celular esteja na lista, há algumas medidas que podem ser tomadas para evitar que o aplicativo pare de funcionar. Uma delas, é trocar de aparelho celular, a depender do modelo, é possível vendê-lo para ajudar na aquisição de um mais moderno, já que há pessoas que querem um celular apenas para realizar ligações.

Se isso não for viável, é possível instalar um emulador de android em qualquer computador, com isso, também pode instalar o mensageiro nele e utilizar normalmente, com algumas limitações

E em casos mais extremos, onde as opções citadas não sejam viáveis, pode abrir o WhatsApp Web e deixar ele conectado ao usuário, mas é importante lembrar que ao desconectar uma vez, não será mais possível conectar novamente.

Lista dos celulares que serão banidos

Basicamente, os aparelhos que não tenham o Android 5.0 ou superior, iOS 12 ou superior ou o KaiOS 2.5.0 ou superior, podem ser prejudicados, no momento:

Galaxy Note 2

Galaxy S2

Galaxy Nexus

Galaxy Tab 10.1

Nexus 7

One

Desire HD

Sensation

Xoom

Droid Razr

Optimus 2X

Optimus G Pro

Xperia Z

Xperia S2

Xperia Arc 3

Portanto, este é mais um lote da onda de banimento que irá ocorrer pela empresa, a previsão é que até o final do ano, mais usuários sejam afetados com as atualizações. Então, se utilizar o WhatsApp é crucial para os usuários, é interessante efetuar a troca de celular o quanto antes.

