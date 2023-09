Não é de hoje que os cientistas pesquisam as relações entre a vida profissional de uma pessoa e a sua velhice. Pesquisadores da Noruega analisaram cerca de 7 mil idosos com 70 anos ou mais — que exerceram suas atividades profissionais entre 33 e 65 anos. O intuito da pesquisa foi analisar as profissões que podem destruir a mente de seus adeptos — correndo risco de demência, alzheimer e tantas outras condições! Fique atento a estas doenças e previna-se.

ESTAS profissões podem destruir sua mente no futuro | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estas profissões podem destruir sua mente

Os dados apontam que há um grande risco de demência entre a população com mais de 70 anos — na qual 15% delas passaram boa parte de suas carreiras profissionais atuando em segmentos que exigiam grande esforço físico ou mental — oriundos de trabalhos que podem destruir a mente de seus adeptos! Veja quais são essas profissões.

Auxíliar de Enfermagem

Os profissionais da área atuam diretamente em contato com os mais diversos pacientes. Acabam tendo um grande desgaste — físico e mental. Haja vista que os períodos de trabalho são prolongados. Em contraste aos demais profissionais da área — a carga exercida sobre os auxiliares são muitas vezes superiores as dos enfermeiros.

Vendas

Os profissionais que atuam na área de vendas acabam passando por grandes problemas psicológicos para atingir suas metas pessoais. Acabam sobrecarregando a mente, corpo, etc. Portanto — a profissão de vendedor (independente) é uma das mais estressantes e desgastantes da lista.

Cuidadores

Os profissionais que atuam nos cuidados com terceiros, idosos, etc. Possuem grande risco de apresentarem doenças relacionadas à demência. Haja vista que em razão da carga de trabalho e contexto — acabam passando por um grande desgaste físico e emocional.

Pecuaristas

Os profissionais da área acabam tendo grandes chances de passarem por problemas relacionados à memória. O motivo é o grande desgaste físico consecutivo por anos. Tal como os agricultores — que em razão das suas atividades pesadas acabam acelerando e promovendo o risco de demência.

Leia mais: Açúcar com cocô de rato: Anvisa já confirmou e proibiu; entenda

Afinal, como prevenir?

Portanto — para prevenir possíveis doenças no futuro é importante que o profissional cuide de sua saúde desde cedo. Isto é — optando por profissões que não possuem muitas condições exaustivas — seja físicas ou mentais.

Quando isso não é possível, é recomendado procurar terapias alternativas — a fim de conseguir lidar melhor com os problemas oriundos do trabalho. Sessões de relaxamento ou momentos de lazer são uma boa opção.

O intuito é reduzir as chances de demência no futuro em razão das altas cargas de trabalho. O quanto mais cedo esse problema for tratado — mais benefícios irá acarretar para o futuro. Haja vista que o alvo da pesquisa não é reduzir os adeptos de determinadas profissões — mas auxiliar em suas vidas profissionais a fim de evitar consequências no futuro.

Leia mais: Modo “paredão” do WhatsApp: veja como impedir algumas conversas