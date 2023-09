Novo concurso do INSS será unificado? Entenda

O Instituto de Seguro Social (INSS) realizou seu último concurso em 2022, e atualmente está no processo de convocação dos candidatos aprovados. No entanto, o que ainda permanecia como dúvida entre muitos futuros candidatos a um cargo na autarquia era a possibilidade do instituto se juntar ao Concurso Nacional Unificado, proposto pelo governo federal neste ano. Continue a leitura, a seguir, para entender o que, de fato, foi decidido.

INSS anuncia que não se juntará ao Concurso Nacional Unificado, proposto pelo governo federal. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Decisão não prevista

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) decidiu não se juntar ao Concurso Nacional Unificado proposto pelo governo federal para 2023.

A razão por trás dessa decisão é que o INSS já realizou seu último concurso em 2022, e atualmente está no processo de convocação dos candidatos aprovados. Continue a leitura, logo abaixo para entender o que, de fato, foi decidido e o que pode afetar, ou não, futuros candidatos.

Leia mais: INSS emite aviso HOJE (28) e anima TODOS os segurados

Uma visão geral

O Concurso Nacional Unificado está programado para oferecer 692 vagas de nível médio. Entre os órgãos que disponibilizarão vagas estão o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI).

Importante ressaltar que a participação no Concurso Nacional Unificado é voluntária, e vários órgãos já confirmaram sua presença, com exceção do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), conforme já mencionado acima.

Detalhes do pedido de concurso INSS

O pedido mais recente do concurso INSS solicitou um total de 7.655 vagas. Estas vagas estão distribuídas entre os cargos de Técnico do Seguro Social e Analista do Seguro Social. O cargo de Analista do Seguro Social abrange várias áreas de especialidade, proporcionando uma ampla gama de oportunidades para os candidatos.

Salários iniciais do INSS

O salário inicial para os Analistas do Seguro Social é de R$ 9.109,36, enquanto para os Técnicos do Seguro Social é de R$ 5.938,52. Estes números demonstram a atratividade desses cargos em termos de remuneração.

Além disso, um novo edital para o cargo de Perito Médico será publicado em breve. A remuneração para este cargo varia de acordo com a carga horária, podendo chegar a R$ 15.875,99.

Concurso INSS 2024: o que esperar?

Está previsto que o próximo concurso do INSS ocorra em 2024. Este concurso oferecerá vagas para Técnicos e Analistas do Seguro Social. Com a diversidade de cargos e a remuneração atraente, espera-se que este concurso atraia um grande número de candidatos.

Leia também: CHEGOU A HORA: 250 aprovados no concurso do INSS serão nomeados