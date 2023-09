O Nubank é um dos bancos digitais mais populares do Brasil. Seu grande atrativo é o cartão do Nubank — que desde que chegou ao Brasil começou a conceder limite de crédito para milhões de clientes. Entretanto — é válido ressaltar que nem todos conseguiram um aumento gradativo no limite de crédito. Mas com essas dicas é possível até mesmo dobrar o limite em pouco tempo.

4 TRUQUES secretos para aumentar o seu limite do Nubank | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funciona o limite de crédito do Nubank?

Trata-se de uma série de cálculos que é realizado com base no perfil de cada cliente. Todo cliente está interligado a um número de CPF. Com base nisso — o Nubank consegue avaliar sua saúde financeira. Se realiza muitas transações, se realiza muitos pagamentos e assim por diante.

Com base nisso — é possível traçar um perfil financeiro. E então, avaliar se o cliente é um bom ou mau pagador — e então, conceder um determinado limite de crédito para ele. É um modelo padrão usado por todos os bancos.

A grande questão é que o Nubank avalia esses aspectos constantemente. Logo — é comum que muitos clientes acabem tendo o seu limite até mesmo reduzido em alguns casos. É importante estar atento. Por outro lado — é boa solução criar uma conta Nubank através do convite de terceiros que já têm um bom limite.

Ademais — para os que já têm limite de crédito, é uma boa opção seguir algumas dicas secretas que poucos sabem e com isso conseguirem obter um aumento do limite de crédito em 2x e até 4x mais! Todos os detalhes são importantes.

Faça isso e turbine o limite do Nubank

É importante manter um padrão de uso do cartão Nubank. Caso contrário, as chances de aumento do limite são baixas e deverão ser pontuadas de maneira gradativa. Veja abaixo.

Nome : é de suma importância estar com o nome limpo. Por mais que as dívidas não seja de víeis financeiro — mas um cliente com o nome sujo possui muito menos chances de obter um aumento de crédito.



: é de suma importância estar com o nome limpo. Por mais que as dívidas não seja de víeis financeiro — mas um cliente com o nome sujo possui muito menos chances de obter um aumento de crédito. Contas : é importante manter o uso regular do cartão Nubank. Entretanto, para evitar ter o limite reduzido ou estagnado — é de suma importância realizar os devidos pagamentos em dia. Isto é, antes do vencimento. Caso contrário, as chances de aumento de limite podem ser esquecidas.



: é importante manter o uso regular do cartão Nubank. Entretanto, para evitar ter o limite reduzido ou estagnado — é de suma importância realizar os devidos pagamentos em dia. Isto é, antes do vencimento. Caso contrário, as chances de aumento de limite podem ser esquecidas. Cadastro: tal como em outras instituições, é importante manter os dados de cadastro atualizados. A fim de que o banco tenha acesso as informações de renda, gastos, etc. Isso auxilia diretamente no aumento do limite de crédito.

E por fim: a dica é secreta. Use o cartão o máximo que der. Se possível, centralize todos os gastos no cartão de crédito Nubank. Isso irá auxiliar diretamente no aumento do limite do cartão Nubank. Haja vista que o banco irá entender que o cartão está sendo usado e que o limite não corresponde ao estilo de vida do cliente.

Por esse motivo — caso o limite seja de R$ 1.500 e o cliente não use sequer 50% do mesmo, as chances de ter o limite de crédito elevado são quase zero! É importante seguir as dicas por no mínimo dois meses para ver a diferença.

