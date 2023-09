Não é de hoje que o Brasil é conhecido pelas suas altas temperaturas — principalmente na região nordeste do país. Entretanto — dessa vez uma onda de calor extremo pode trazer para uma cidade brasileira o título de segunda cidade mais quente do mundo! Trata-se de Belém, que de acordo com pesquisadores — até o ano de 2050, ela pode se tornar a segunda cidade mais quente do planeta!

2ª cidade mais QUENTE do mundo pode ser brasileira | Foto de Ryan Cheng na Unsplash

Calor extremo assusta brasileiros

Nos últimos dias o Brasil está passando por uma onda muito forte de calor. Massas de ar quente estão circulando em todo o país e acaba acarretando em altas temperaturas. Na qual nesta última semana — chegaram a mais de 40 graus em alguns municípios brasileiros.

Por mais que o Brasil já tenha passado pelo inverno, o desse ano foi diferente. Haja vista que as temperaturas da época não foram equivalentes ao momento climático — possuindo temperaturas bem elevadas para a época.

A situação afeta não somente o Brasil, como todo o mundo. Estudos prevê que até o fim desta década — mais de 2 bilhões de pessoas hão de enfrentar temperaturas superiores aos 32°C por mais de 30 dias consecutivos.

Ocasionando problemas para adultos, crianças — inclusive elevando os índices de doenças nos rins e desidratação. Trata-se de um problema global que está se espalhando com bastante força há algum tempo.

Neste mês surgiu nos noticiários uma notícia preocupante: que na Antártica está se multiplicando o número de pequenas plantas. O que representa que a temperatura local está aumentando aos poucos — posteriormente podendo chegar ao derretimento das calotas polares e avanço dos mares para áreas urbanas.

Pesquisadores apontam que esse fenômeno pode acontecer até o fim deste século — isto é, caso os níveis de poluição continuem aumentando e o efeito estufa se eleve ainda mais. Haja vista que durante a pandemia, os índices de gases poluentes foram reduzidos — mas com o advento da normalidade, voltaram novamente a todo vapor.

Leia mais: VAI EMENDAR! 2024 terá TODOS estes feriados prolongados

Cuidados que devem ser tomados

Em meio a todo esse calor, é importante tomar alguns cuidados para evitar que hajam possíveis problemas de saúde para as pessoas — inclusive crianças e idosos.

Hidratação: devido as altas temperaturas, nas últimas semanas milhares de pessoas têm sido levadas para as UPAs em razão da desidratação — consequentemente desmaios e vômitos. Por esse motivo é importante ficar atento quanto ingerir bastante água, a fim de evitar esse tipo de problema.

Atividades físicas: em razão do calor intenso, é importante evitar a prática de exercícios físicos em horários cujo o calor está excessivo. Optando pela realização das mesmas pelas manhãs ou fim de tarde — a fim de evitar possíveis problemas.

Alimentação: é importante se alimentar bastante, a fim de conseguir energia suficiente para equilibrar a temperatura corporal e evitar possíveis problemas.

Portanto — são esses alguns dos cuidados que devem ser tomados em razão das altas temperaturas no Brasil. De acordo com o Inmet — a partir desta semana, as temperaturas devem sofrer uma reduzida — mas nada tão significativo.

Leia mais: Longe de Nova York e Paris, rua MAIS CARA do mundo surpreende