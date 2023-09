Modo “Mr. M” do WhatsApp: aprenda a se esconder como mágico

Há momentos em que os usuários do WhatsApp querem apenas uma coisa: ficar invisível. Diferentemente do Mr. M que conseguia isso mas com truques de mágica, é possível ficar “invisível” de verdade dentro do WhatsApp. A funcionalidade em questão foi adicionada ao mensageiro, após vários usuários optarem por versões modificadas dele apenas para ter acesso a funcionalidades do tipo, mas agora, é possível usá-las utilizando o aplicativo original, saiba como.

Saiba como ficar invisível no WhatsApp | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quais funcionalidades deve ativar para ficar invisível?

Ao ativar apenas uma ou duas funcionalidades, talvez o usuário ainda consiga deixar alguns rastros que está online ou pelo menos recebendo mensagens. Todavia, ao ativar outras funcionalidades, nem isso será possível saber.

Por isso, é necessário desativar o status de online e o visto por último, com isso, ninguém saberá qual foi a última vez que o usuário acessou a rede social, tampouco quando ele encontra-se online ou não.

Para finalizar, também é importante desativar a confirmação de leitura, desse modo, é possível que o usuário leia as mensagens e quem as enviou não saiba disso. Lembrando que isso só não funciona em grupos.

Veja também: WhatsApp Tem Novidades Quentinhas: Veja O Que Mudou

Como desativar o status de online?

O passo a passo para fazer isso é bastante simples, lembrando que o efeito é recíproco, ao desativar o status de online, o usuário também não conseguirá ver se os outros usuários estão online também. Para realizar o procedimento, basta:

Abrir o WhatsApp;

Clique em configurações;

Clique em “privacidade”;

Haverá várias opções, clique em “visto por último e online”;

Ao clicar, será possível realizar algumas escolhas;

Desative o visto por último e o online.

Pronto, agora ninguém irá conseguir saber essas informações suas, lembrando, que em conversas em grupos, ainda é possível ter acesso às informações citadas.

Como desativar a confirmação de leitura?

Para desativar a confirmação de leitura também é bastante simples, lembrando que ela é a responsável pelo símbolo azul que aparece ao lado das mensagens quando elas são lidas. Para desativá-la, basta:

Entre no WhatsApp;

Vá até configurações e após isso em privacidade;

Role até achar “confirmação de leitura”;

Pronto, basta desativar.

É importante lembrar que ao desativar a confirmação de leitura, nem o próprio usuário nem terceiros irão ter essa informação. Então, também há o efeito recíproco, também a configuração é válida para os status, então, não será possível ver quem visualizou os seus status e nem que você visualizou os status de alguém.

Portanto, ao realizar estas pequenas alterações, será possível ficar “invisível”. Isso é ideal para momentos turbulentos onde é preciso acalmar a tempestade para conseguir voltar a responder a todos.

Veja também: WhatsApp: Passo A Passo Para Deixar Seu App ÚNICO E Diferente