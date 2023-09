A última rodada de pagamento dos benefícios do mês de setembro para aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi iniciada na última segunda-feira (25). A estimativa é que o auxílio contemple cerca de 37 milhões de segurados até o final de outubro, sendo realizado de forma gradual. Saiba mais detalhes, logo abaixo, sobre como é feito o pagamento, assim como as datas previstas e como ser realizada a consulta dos valores do benefício previdenciário.

Quando seu pagamento do INSS cai na conta? Tem novidade nesta semana. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Semana de pagamentos do INSS na conta

Continue a leitura, a seguir, para saber mais detalhes sobre como este pagamento será feito, as datas previstas e como os beneficiários podem verificar a data exata em que receberão.

Entendendo o pagamento de setembro aos aposentados do INSS

O cronograma de pagamento dos benefícios de setembro do INSS foi iniciado no dia 25, e a ordem dos pagamentos é determinada pelo valor do benefício e pelo último dígito do Número de Benefício (NB) de cada segurado. A elaboração deste calendário tem como finalidade assegurar uma distribuição eficaz e ordenada dos recursos previdenciários.

Segurados que recebem até 1 salário mínimo

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo, valor atualmente fixado em R$ 1.320,00, terão seus depósitos realizados até o dia 6 de outubro. Confira, logo abaixo, a relação de pagamentos de acordo com o número final do benefício.

Beneficiários com mais de um salário mínimo

Os segurados que têm direito a valores superiores ao salário mínimo começarão a receber seus pagamentos a partir de 2 de outubro de 2023. Este grupo inclui os beneficiários do INSS cujo valor do benefício é mais elevado, representando uma faixa de renda superior. Veja, a seguir a tabela de pagamentos de acordo com o número final do benefício.

Como realizar a consulta?

Há várias maneiras de consultar a data do pagamento, incluindo o site e o aplicativo Meu INSS, que são compatíveis com os sistemas Android e iOS. Para aqueles que não têm acesso à internet, é possível entrar em contato com a Central de Atendimento do INSS pelo telefone 135. O serviço segue à disposição do segurado de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

