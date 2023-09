Comunicado: INSS inicia pagamentos; veja até quando você recebe

Tendo iniciado a rodada de pagamentos na última segunda-feira (25), o Instituto Nacional do Seguro Social, ou INSS, segue realizando os pagamentos dos benefícios de setembro a pensionistas, titulares de benefícios e aposentados. Continue a leitura, a seguir, e entenda como foi estabelecida as datas de pagamentos, e quais segurados recebem nesta última semana de setembro.

Reta final de pagamentos do mês

O Instituto Nacional do Seguro Social, ou INSS, já deu o pontapé inicial nos pagamentos dos benefícios de setembro. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda como está distribuída as datas de pagamentos, e quais segurados recebem nesta última semana de setembro.

Segurados que recebem até um salário já podem realizar consultas

Aposentados, pensionistas e titulares de auxílios que recebem até um salário mínimo (R$ 1.320) já podem conferir seus respectivos pagamentos. O calendário deste mês começou na última segunda-feira (25), e se estende até 6 de outubro. Veja as datas:

Final 1: a data foi 25 de setembro;

Final 2: o dinheiro caiu no dia 26 de setembro;

Final 3: a data foi 27 de setembro;

Final 4: o pagamento foi no dia 28 de setembro;

Final 5: a data foi 29 de setembro;

Final 6: anote aí, 2 de outubro;

Final 7: o dinheiro caiu no dia 3 de outubro;

Final 8: a data será 4 de outubro;

Final 9: anote aí, 5 de outubro;

Final 0: o pagamento será no dia 6 de outubro.

No dia 2 de outubro, o INSS começa a liberar os pagamentos para aqueles que recebem mais de um salário mínimo. As datas variam de acordo com o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece após o traço. Para quem já recebe o benefício há algum tempo, basta ficar atento à data habitual.

Calendário completo de pagamentos

A seguir, confira o calendário detalhado dos benefícios do INSS até dezembro de 2023:

De acordo com dados do INSS, cerca de 37 milhões de pessoas estão incluídas nos repasses previstos para 2023. Fique atento e não perca a data!

