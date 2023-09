Alerta: 79 GRUPOS receberão o INSS ANTECIPADO; veja a lista

Em uma resposta rápida e necessária às intensas chuvas que devastaram 79 cidades na Região Sul, o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) tomou uma ação decisiva ao liberar, na última segunda-feira (25), para mais de 706 mil aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios e benefícios assistenciais, seus pagamentos de setembro de forma antecipada. Continue a leitura, a seguir e saiba quais cidades estão sendo beneficiadas pelo auxílio liberado antecipadamente.

Saiba quais cidades estão recebendo o benefício do INSS forma antecipada nesta semana. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Benefício em boa hora

Na última segunda-feira (25), mais de 706 mil aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS e de benefícios assistenciais na Região Sul começaram a receber antecipadamente o pagamento de setembro. Essa ação se aplica exclusivamente aos residentes nas 79 cidades que foram afetadas pelas intensas chuvas no começo do mês.

Continue a leitura, logo abaixo, para entender quais municípios estão recebendo os auxílios financeiros na última semana de setembro.

Leia mais: Por que o INSS não me ligou? Rodada de contatos já começou

Auxílio extra é pago nesta semana

Além disso, esses segurados podem solicitar uma parcela extra do benefício no banco onde normalmente recebem o pagamento. Esta parcela é dividida em 36 vezes sem juros e correção monetária, começando a partir do terceiro mês após a opção. Vale destacar que, quando a opção do benefício extra é feita, a análise é concluída em 5 dias úteis. Em alguns casos, o valor é liberado imediatamente, se houver disponibilidade de fundos.

Para os benefícios cujo término esteja previsto para ocorrer antes da 36ª parcela, a quantidade será ajustada para permitir a quitação total.

Entenda as medidas em vigor

O pagamento antecipado para todos os benefícios previdenciários e assistenciais, para o primeiro dia útil do calendário. Ou seja, todos os segurados receberam na última segunda-feira (25), independentemente do final do benefício e de ser maior ou até o salário mínimo.

Repasse dos benefícios de prestação continuada previdenciária e assistencial pelo período que durar o estado de calamidade (180 dias);

Disponibilização, de acordo com a opção do beneficiário, de valor equivalente a uma renda mensal do devido benefício, com exceção de casos referentes a benefícios temporários;

Prioridade no atendimento, análise e conclusão dos pedidos de concessão inicial de benefícios previdenciários e assistenciais para os beneficiários dos municípios em estado de calamidade pública, mesmo que solicitados em outros municípios (confira, logo abaixo, a lista das cidades que receberão o auxílio).

Municípios em estado de calamidade pública:



Água Santa André da Rocha Arroio do Meio Bento Gonçalves Boa Vista das Missões Boa Vista do Buricá Bom Jesus Bom Retiro do Sul Cachoeira do Sul Cachoeirinha Camargo Campestre da Serra Candelária Carlos Barbosa Casca Caxias do Sul Chapada Charqueadas Ciríaco Colinas Coqueiros do Sul Cotiporã Cruz Alta Cruzeiro do Sul David Canabarro Erechim Encantado Estação Estrela Espumoso Eugênio de Castro Farroupilha Getúlio Vargas Ibiraiaras Imigrantes Ipê Itapuca Jacuizinho Jaguarí Lagoão Lajeado Lajeado do Bugre Marau Mato Castelhano Montauri Montenegro Muliterno Muçum Nova Araçá Nova Bassano Nova Roma do Sul Novo Hamburgo Palmeiras das Missões Panambi Paraí Passo Fundo Protásio Alves Roca Sales Sagrada Família Santo Ângelo Santo Antônio do Palma Santo Cristo Santo Expedito do Sul Sapiranga Sarandi Sede Nova Serafina Corrêa Sertão São Domingos do Sul São Jorge São Jerônimo São Nicolau São Sebastião do Caí Taquari Vacaria Vanini Santa Maria Santa Tereza Coxilha

Leia também: Quando seu pagamento do INSS cai na conta? Tem novidade NESTA semana