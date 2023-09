Na teoria, o aplicativo de mensagens WhatsApp foi desenvolvido para que as mensagens excluídas sejam perdidas para sempre, mas a realidade é que nem sempre isso é regra, principalmente quando usuários recorrem a apps alternativos à plataforma. Continue a leitura, logo a seguir para entender se realmente é possível acessar as mensagens apagadas no WhatsApp.

Por que as mensagens estão sumindo do WhatsApp? Veja o que fazer. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Levadas ‘pelo vento’

O WhatsApp, uma das plataformas de mensagens mais utilizadas em todo o mundo, tem sido objeto de curiosidade para muitos de seus usuários. Uma pergunta frequente é: é possível visualizar as mensagens apagadas no WhatsApp?

A possibilidade de visualizar mensagens apagadas no WhatsApp

Como mencionamos acima, sob condições normais, o WhatsApp não permite a visualização direta de mensagens que foram deletadas por outros usuários. As mensagens eliminadas são removidas de maneira permanente e o aplicativo não possui capacidade de recuperá-las. Isso é uma decisão clara do desenvolvedor, com a intenção de garantir mais privacidade aos usuários do aplicativo.

No entanto, há uma brecha. Ao utilizar uma extensão chamada “WA Web Plus for WhatsApp” no navegador Google Chrome, é possível desbloquear recursos avançados, que incluem a habilidade de visualizar mensagens apagadas, ocultar seu status online e informações de digitação, além de desfocar mensagens, imagens e nomes de contatos.

Como instalar a extensão WA Web Plus for WhatsApp

Para instalar a extensão “WA Web Plus for WhatsApp”, siga os passos a seguir:

Abra o Google Chrome no seu computador; Acesse a loja de aplicativos do Chrome; Pesquise por “WA Web Plus for WhatsApp”; Clique na extensão e selecione “Usar no Chrome”; Por fim, clique em “Adicionar extensão”.

Vale lembrar!

É fundamental que se tenha em mente que o uso de extensões de terceiros para aplicativos como o WhatsApp não é respaldado pela empresa. Sendo assim, a instalação e utilização dessas extensões ocorre por conta e risco do usuário. Vale destacar que o WhatsApp pode tomar medidas para bloquear ou limitar o acesso a contas que utilizem tais recursos não autorizados.

A privacidade e segurança dos seus dados são primordiais. Antes de instalar qualquer extensão, esteja ciente dos riscos e considere as implicações relativas às políticas de privacidade e termos de serviço do WhatsApp. Mesmo assim, enquanto o WhatsApp não permitir a visualização de mensagens apagadas ou eliminar esse recurso, sempre haverá maneiras alternativas de acessar funcionalidades avançadas, como essa extensão. No entanto, lembre-se de usá-las com responsabilidade e cautela para evitar danos.

