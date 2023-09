Serviço ENCERRADO do Nubank cai como bomba no colo dos clientes

Considerado o quarto maior banco do país e o líder em bancos digitais no mercado brasileiro, o Nubank anunciou, recentemente, que está aposentando um serviço de transação bancário utilizado por muitas décadas por correntistas de todos os bancos do Brasil. A principal alegação para o encerramento do serviço seria a baixa procura por sua utilização após o enorme sucesso do Pix. Entenda o que mudou, logo a seguir.

Nubank anuncia o fim dos serviços de transferência por DOC e TED. | Foto: Reprodução

Fim da linha para tradicional serviço

O Nubank, considerado atualmente como o quarto maior banco do Brasil, fez um anúncio que pegou muitos de surpresa: o encerramento dos serviços de DOC e TED. Essas modalidades de transferência de dinheiro, que foram fundamentais na história de muitos bancos, incluindo o Nubank, estão com os dias contados.

Com o sucesso estrondoso do Pix e suas constantes atualizações e avanços tecnológicos, a fintech decidiu abandonar essas antigas formas de transação. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda a decisão do “roxinho”.

Prazo para encerramento

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) estabeleceu um prazo até fevereiro de 2024 para as instituições financeiras encerrarem esses serviços, que estão sendo cada vez menos utilizados em comparação ao Pix. Para os bancos, manter o DOC e a TED tornou-se mais custoso do que lucrativo, levando à decisão de descontinuar esses serviços.

Pix rouba a cena das transações financeiras

Não é apenas o Nubank que está seguindo esse caminho. Outros bancos também estão optando pelo Pix como o principal meio de transferência. Desde seu lançamento em outubro de 2020, o Pix tem ganhado cada vez mais espaço. Atualmente, já são 523,2 milhões de chaves cadastradas no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais do Banco Central. As chaves aleatórias representam a maior parte, com 213,9 milhões, seguidas pelas chaves por CPF (114,2 milhões), celular (108,3 milhões) e e-mail (77,5 milhões).

Novo recurso do Nubank: saque exclusivo

Em uma tentativa de melhor atender seus clientes, o Nubank também anunciou um novo recurso que pode ajudar os usuários a ganhar um dinheiro extra. O banco agora permite a antecipação do saque do FGTS. Com esse novo recurso, é possível acessar o saldo do FGTS sem precisar esperar por uma demissão sem justa causa ou pelo saque-aniversário.

Para utilizar essa opção, o usuário deve seguir os seguintes passos:

Abra o app do Nubank e entre em sua conta; Selecione a opção “Empréstimo”; Clique em “Antecipação do Saque-aniversário FGTS”; Confirme que já autorizou a operação clicando em “Já autorizei”; Revise a simulação apresentada e clique em “Continuar”; Leia todos os termos do contrato e, caso esteja de acordo, clique em “Aceitar e contratar”; Entre com sua senha de quatro dígitos do Nubank e está finalizado! Você terá antecipado seu saque do FGTS.

Essas mudanças mostram que o Nubank continua se adaptando às novas tecnologias e buscando formas de melhor atender seus clientes.

