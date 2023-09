Astrologia explica por que os FAMOSOS estão se separando: Sandy, Luísa, Lucas e mais

O mês de setembro foi um verdadeiro tornado no que diz respeito à área sentimental de alguns famosos, como Luísa Sonza e Chico Moedas, Lexa e Guimê, além do longo casamento de Sandy e Lucas Lima. O que poucos sabiam é que a astrologia já previa fortes mudanças em questões do coração, seja para famosos, como para anônimos. Continue a leitura, a seguir, para entender o que os astros dizem sobre os recentes términos de relacionamento, quais trânsitos planetários estão em jogo e como navegar por esse período da melhor maneira possível.

O que os astros sabem

O que os astros podem dizer sobre recentes términos de relacionamentos? Somente em setembro de 2023, vimos o inusitado fim de relacionamentos de celebridades como Luísa Sonza e Chico Moedas, Lexa e Guimê, Arthur Aguiar e Jhenny Santucci, além do longo casamento de Sandy e Lucas Lima.

No entanto, não são apenas os famosos que estão passando por isso. As relações em geral podem estar enfrentando (ou prestes a enfrentar) tensões e até mesmo chegar ao ponto de terminar, de acordo com a análise do atual momento astrológico.

Continue a leitura, logo abaixo, para saber o que a astrologia diz sobre os recentes términos de relacionamento, quais trânsitos planetários estão em jogo e como navegar por esse período da melhor maneira possível.

O impacto de Vênus retrógrado em Leão

Vênus, conhecido como o planeta do amor e dos relacionamentos, esteve retrógrado em Leão de 22 de julho a 3 de setembro. Esse foi um tempo para uma profunda reflexão coletiva sobre os relacionamentos amorosos. Durante essa fase, muitos começaram a questionar se estavam realmente contentes em seus relacionamentos ou se era o momento de seguir em frente.

As quadraturas de Urano

Urano está associado a mudanças e transformações. As quadraturas entre Vênus e Urano, especialmente durante o período em que Vênus estava retrógrado em Leão, intensificaram esses questionamentos. Assim, Urano, o planeta das mudanças, pode ter incentivado as pessoas a avaliar se seus relacionamentos ainda faziam sentido em suas vidas.

O papel das Luas Novas

Além disso, a sequência de Luas Novas poderosas que ocorreram durante esse período trouxe à tona questões não resolvidas nos relacionamentos, aumentando sentimentos de decepção e desilusão. Em junho, por exemplo, a Lua Nova em Gêmeos foi particularmente intensa, ressaltando aspectos problemáticos nos relacionamentos.

Mais recentemente, em 14 de setembro, tivemos outra Lua Nova, desta vez em Virgem, com um foco especial para Netuno, indicando uma tendência para decepções e desilusões. Para saber mais sobre as fases da Lua para este ano, confira nosso Calendário Lunar.

Perspectivas para as próximas semanas

A continuação da quadratura

A quadratura entre Vênus e Urano persiste até o dia 3 de outubro, insinuando que muitas mudanças ainda podem estar por vir. No entanto, lembre-se de que cada mudança também é uma oportunidade para novos acordos e relacionamentos. É importante evitar decisões impetuosas que possam resultar em arrependimentos futuros.

Lua Cheia em Áries

Na sexta-feira, 29 de setembro, teremos uma Lua Cheia em Áries, que estará em quadratura exata com Vênus e o Sol em Libra. Isso pode representar desafios para equilibrar as necessidades individuais com as do parceiro ou parceira, colocando os relacionamentos no centro das atenções.

Eclipses no horizonte

Outubro também promete ser um mês desafiador devido ao Eclipse do dia 14 de outubro. Todo eclipse pode intensificar o que já está ocorrendo. Este, particularmente, ocorrerá no signo de Libra, podendo afetar nossos padrões de relacionamento em todas as áreas da vida.

Embora a energia libriana tenda a priorizar a harmonia, os eclipses geralmente causam desordem antes de promover a organização. Depois, em 28 de outubro, teremos um Eclipse Lunar em Touro, mudando o foco para assuntos como finanças e investimentos. Confira aqui a data e o significado dos eclipses de 2023!

