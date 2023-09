Paula Fernandes anuncia FIM e deixa os fãs em choque

O mês definitivamente não é o melhor para os famosos e seus pares. Após Sandy anunciar seu divórcio do também cantor Lucas Lima, a cantora sertaneja Paula Fernandes anunciou, na última segunda-feira (25), em uma publicação no seu Instagram, o término de seu relacionamento com o empresário Rony Cecconello. Continue a leitura, a seguir, e saiba mais detalhes sobre o inesperado término.

O amor acabou

A cantora Paula Fernandes divulgou na última segunda-feira (25) o término de seu relacionamento com o empresário Rony Cecconello. Em uma publicação nos stories do Instagram, a artista manifestou: “Em consideração àqueles que me apreciam, sinto a necessidade de compartilhar que meu relacionamento chegou ao fim”.

Paula Fernandes pede respeito e privacidade

Com 39 anos de idade, a cantora sertaneja solicitou privacidade neste momento de mudança em sua vida pessoal. “Agradeço o afeto de todos e peço que respeitem este meu instante. Sempre acreditei que o amor é eterno. Não é sem motivo que este sempre foi o tema principal em minhas canções, pois eu sou amor… sou constituída de amor”, expressou Paula.

Cantora ainda acredita no amor

Ao longo do post em sua rede social, Paula Fernandes destacou que continua tendo fé no amor. Ela afirmou: “Eu continuo caminhando acreditando que o amor é uma das maiores forças do universo e que um dia ele se revelará novamente para mim”.

O casal estava junto desde 2019, e o pedido de namoro ocorreu no dia 12 de junho, data celebrada como Dia dos Namorados no Brasil. Apesar do término, Paula mantém a conexão com o ex-namorado no Instagram, embora não existam fotos do casal em sua timeline.

O relacionamento discreto de Paula e Rony

Paula e Rony mantiveram o relacionamento de forma discreta, aparecendo juntos em público algumas vezes nos últimos quatro anos. O casal também marcava presença no Instagram da cantora, em registros de viagens e momentos de lazer.

Mês de separações ‘estreladas’

A divulgação do término aconteceu no mesmo dia que a separação de Sandy e Lucas Lima e o fim do relacionamento de Ana Castela e Gustavo Mioto. Isso provocou brincadeiras nas redes sociais, pois vários casais famosos anunciaram términos durante o mês de setembro.

*com informações do Meia Hora e Quem.