Explosão do FGTS na economia: novidade para saque em breve

Uma nova alteração no saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) está permitindo que trabalhadores brasileiros que foram demitidos sem justa causa a partir de 2020 possam ter acesso ao dinheiro que antes estava bloqueado em suas contas.

Entenda o que deve mudar dentro da estratégia do governo federal nas alterações para o saque-aniversário do FGTS. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Impactos na economia

Sabe aquela sensação de receber uma boa notícia que você não esperava? Pois bem, para muitos brasileiros essa notícia acaba de chegar. Uma nova regra no saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) está permitindo que as pessoas demitidas sem justa causa a partir de 2020 possam ter acesso ao dinheiro que antes estava bloqueado em suas contas.

Mas você deve estar se perguntando: por que o Governo Federal decidiu implementar essa estratégia agora? Continue a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre as mudanças anunciadas e o que deve impactar futuramente.

A razão por trás da estratégia

A resposta é simples e ao mesmo tempo muito significativa. A ideia é dar a chance para aqueles que perderam seus empregos de acessar esse dinheiro, movimentando assim a economia do país. Afinal, o entendimento é de que o recurso é um direito do trabalhador pelo tempo dedicado ao trabalho e, portanto, deve ser retirado, gasto e circulado na economia.

Entenda como funciona o FGTS

O FGTS funciona como uma espécie de poupança para os trabalhadores com carteira assinada. Todo mês, sem falta, o empregador é obrigado a depositar 8% do salário bruto do empregado nessa conta. Quando alguém é demitido sem justa causa, tem o direito de sacar o dinheiro do FGTS. No entanto, até essa nova regra entrar em vigor, não era possível sacar todo o valor que estava na conta. Agora, isso mudou.

O impacto da nova regra na economia

A nova regra possibilita que os beneficiários acessem o dinheiro de maneira retroativa. O saque-aniversário, tal como o nome indica, é disponibilizado no mês de aniversário do trabalhador. Uma porção desse saldo era retida na conta em caso de demissão.

Contudo, o governo está agora procurando liberar esse montante restrito, permitindo que indivíduos desempregados possam acessar o dinheiro, considerando que é um direito do trabalhador. Acredita-se que esta movimentação financeira possa fornecer um estímulo significativo à economia nacional.

