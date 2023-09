WhatsApp: 2 perfis no mesmo Android; aprenda como

Quem trabalha e recebe várias mensagens via WhatsApp, já deve ter imaginado que seria bem mais prático ter duas contas, uma profissional e a outra somente para trabalho, já que isso iria permitir que houvesse uma melhor organização dos assuntos e o usuário pode dar a atenção necessária para cada uma das pessoas. Pensando nisso, alguns aplicativos foram criados para que o usuário pudesse ter duas contas diferentes no mesmo aparelho, confira.

Saiba como ter mais de um WhatsApp no mesmo aparelho celular | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

É via WhatsApp Business?

Há quem utilize duas contas no mesmo aparelho desta forma: instala o WhatsApp Messenger e o WhatsApp Business no mesmo dispositivo e após isso, cria contas diferentes. Essa é uma boa opção. Mas há quem queira apenas utilizar o mensageiro de modo normal, sem as opções do WhatsApp para empresas.

Para isso, alguns aplicativos foram desenvolvidos para facilitar o processo, ou seja, no mesmo aparelho celular, o usuário consegue ter duas contas pessoas do WhatsApp, mas elas são totalmente independentes.

Será a maneira ideal para organizar e descentralizar as mensagens de uma única conta, pois no longo prazo, acaba ficando chato, usar a conta pessoal junto com a de trabalho. Há alguns celulares que permitem realizar o processo citado de maneira nativa.

Duplicando o WhatsApp no celular Samsung

A maneira mais prática que há é através de celulares Samsung, pois possui uma funcionalidade chamada Dual Messenger, por ela, é possível “clonar” o aplicativo do WhatsApp, basta o usuário:

Entrar na aba de configurações e após isso clicar em “recursos avançados”;

Posteriormente em “Dual Messenger” e por fim em habilitar o “WhatsApp”;

Pronto, basta confirmar.

Após o procedimento, um ícone do Whatsapp será adicionado à tela inicial, ficando na cor laranja. Basta clicar nele e cadastrar o novo número.

Clonando o WhatsApp em outros aparelhos Android

O exemplo citado foi feito utilizando um aparelho Samsung, que como salientado, possui de fábrica uma função que auxilia nesta finalidade. Todavia, para os outros aparelhos, é necessário usar outro aplicativo, a saber, o Parallel App.

Primeiro, realize o download dele, feito isso instale normalmente. Ao instalar e abri-lo, clique no ícone do WhatsApp e concorde com todas as regras estabelecidas. Por fim, basta seguir o processo de criação de conta normalmente.

Lembrando que o último aplicativo citado, pode ajudar na clonagem de outros aplicativos, mas sempre é importante verificar se a compatibilidade é boa. Já que na maioria das vezes, eles modificam pequenos trechos do código fonte, para que o celular não reconheça que o aplicativo que está sendo instalado já existe no celular.

