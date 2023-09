Longe de Nova York e Paris, rua MAIS CARA do mundo surpreende

Na paisagem efervescente do automobilismo global, uma rua transcende os confins de exclusividade, ostentação e glamour, mais cara que qualquer avenida em Nova York ou Paris, um palco itinerante onde a elite do automobilismo internacional, como Lewis Hamilton e Max Verstappen, manifesta sua presença. Este lugar restrito e dinâmico é o paddock da Fórmula 1, o coração vibrante do prestigiado mundo da F1, alterando seu palco em cidades distintas semana após semana.

A rua mais cara do mundo é onde a Fórmula 1 desfila sua elite. Foto: divulgação

Qual a rua mais cara do mundo?

O privilégio de possuir um espaço nesta avenida cobiçada não se limita apenas ao capital financeiro substancial, exigindo um desembolso de cerca de R$ 1 bilhão (US$ 200 milhões), mas também transpassa barreiras burocráticas e qualitativas. Mesmo com os recursos financeiros, o ingresso nesta comuna seletiva pode ser um desafio, como evidenciado pelas recentes rejeições da Federação Internacional do Automobilismo (FIA), que vetou três das quatro postulantes aspirantes a fazer parte do seleto grid da F1 nos próximos anos.

A exclusividade desta rua revela muito mais sobre o intricado mundo da F1 do que apenas valor monetário. A presença de equipes como Hitech e Carlin, renomadas na F2, não foi suficiente para garantir um passaporte para este microcosmo de luxo e velocidade, demonstrando o rigor e a seleção criteriosa que caracterizam este ambiente. A Andretti Global, liderada por Michael Andretti, um contemporâneo de Ayrton Senna, foi a única a conquistar seu espaço, solidificando ainda mais a seletividade deste ambiente.

A pergunta que surge é: por que a entrada neste mundo é tão meticulosamente guardada? A resposta ressoa no eco das transações financeiras e nos contratos multimilionários. A divisão proporcional da receita, derivada de patrocinadores, direitos de transmissão televisiva e promoções dos Grandes Prêmios, constitui a medula espinhal das operações das equipes, particularmente aquelas que não lideram as corridas. A ascendência da Liberty Media na última década e o subsequente “efeito Netflix” intensificaram o valor das equipes, tornando a maioria delas rentáveis e menos dependentes de pilotos financiadores.

Neste cenário, aspirantes a novas equipes na F1 se veem compelidos a adquirir uma das dez equipes existentes, tal como ocorreu com a Audi ao adquirir a Sauber. O ritual de circulação nesta rua é um espetáculo à parte, sendo variável a cada Grande Prêmio e possuindo uma essência mais refinada em corridas europeias e do Oriente Médio. A infraestrutura requintada que acompanha cada equipe inclui escritórios, salas de reunião, refeitórios e dormitórios para os pilotos, uma verdadeira cidade móvel de luxo.

O posicionamento das equipes na rua é meticulosamente calculado, baseado na posição conquistada no Mundial de F1 do ano anterior, criando uma ordem hierárquica visível. A mobilidade desta estrutura é um ballet logístico, onde cada peça é transportada por via rodoviária até o destino da próxima corrida, adaptando-se ao território e às circunstâncias locais.

Prestígio

A atmosfera do paddock, antes um reduto exclusivo de pilotos, equipe e imprensa, agora se comercializa em pacotes exclusivos, proporcionando aos patrocinadores a oportunidade de imergir no metro quadrado mais prestigiado do planeta. O acesso a este universo elitizado agora se estende a VIPs, avidamente em busca de uma recordação de um lugar que, a cada semana, pode estar em outra parte do mundo, mantendo seu charme e exclusividade.

Portanto, a rua mais cara do mundo é mais que um espaço, é um microcosmo de exclusividade, tradição e inovação, um palco onde a elite do automobilismo coexiste, e que reflete não só o valor monetário mas também a paixão, o compromisso e a excelência que caracterizam o universo da F1. O apelo e o fascínio que esta rua irradia vão além da extravagância, representando o ápice do automobilismo mundial, um lugar onde cada centímetro é impregnado de história, triunfo e aspiração.

