Se você está trabalha com comércio ou algo do tipo, certamente está acostumado a consultar o CPF de clientes, para se certificar de que o nome do mesmo não está “sujo na praça”. No entanto, em caso de pessoas físicas, este tipo de consulta normalmente precisa ser pago. Mas a boa notícia é que existem meios de fazer a mesma verificação sem gastar um centavo sequer. Continue a leitura, a seguir, e saiba três maneiras de fazê-la.

Você tem dívidas? Aprenda a consultar sem pagar nada. | Foto: Reprodução / Canva

Consulta sem compromisso

Quando você tem dívidas pendentes e seu nome acaba sendo incluído em órgãos de proteção ao crédito, como Serasa e SPC Brasil, isso pode criar dificuldades significativas para obter crédito. Isso ocorre porque as empresas podem consultar esses registros e decidir não conceder crédito a indivíduos com o “nome sujo”.

Mas como saber se você está nessa situação? Existe uma maneira de verificar isso sem ter que gastar dinheiro? Felizmente, a resposta é sim. Continue lendo, logo abaixo, e saiba detalhadamente como fazer a consulta de forma simples e rápida.

Leia mais: Nome sujo: quem tem pode abrir registro como MEI? Entenda

3 maneiras para verificar inadimplência gratuitamente

1. Como verificar seu CPF pela Serasa

A Serasa é uma das principais instituições de proteção ao crédito no Brasil. Ela oferece um serviço gratuito para consulta do CPF, permitindo que você verifique se há dívidas pendentes em seu nome.

Para realizar a consulta na Serasa, você deve seguir estes passos:

Acesse o site da Serasa. Clique na opção “Consultar CPF grátis”. Insira seu CPF na caixa de texto solicitada. Clique em “Consultar”. Se você ainda não tiver uma conta no site da Serasa, será necessário criar uma gratuitamente.

2. Consultando pelo Boa Vista SCPC

O Boa Vista SCPC é outro órgão de proteção ao crédito que oferece um serviço gratuito de consulta ao CPF.

Para fazer a consulta no Boa Vista SCPC, siga as seguintes instruções:

Acesse o site do Boa Vista SCPC. Clique na opção “Consultar CPF grátis”. Insira seu CPF na caixa de texto solicitada. Clique em “Consultar”. Assim como na Serasa, se você ainda não tiver uma conta, será necessário criar uma gratuitamente.

3. Consulta pelo Banco Central

O Banco Central do Brasil também oferece um serviço gratuito de consulta ao CPF. No entanto, esse serviço verifica apenas se há restrições ao seu CPF, como protestos, cheques sem fundos e falências.

Para realizar essa consulta, siga os passos abaixo:

Acesse o site do Banco Central do Brasil. Clique na opção “Consulta CPF”. Insira seu CPF na caixa de texto solicitada. Clique em “Consultar”.

Conclusão

Agora que você sabe como verificar a situação do seu nome gratuitamente, basta seguir as instruções acima para verificar se há dívidas pendentes em seu nome. Se houver dívidas negativadas, é indispensável que você tome medidas para resolver essas dívidas o mais rápido possível para evitar problemas financeiros futuros. Lembrando que manter um bom histórico de crédito é importante para ter acesso a serviços financeiros, como empréstimos e financiamentos.

Leia também: Dívidas de até R$ 5 MIL: chegou a hora de acabar com elas; veja como