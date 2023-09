Crédito para construir casa: como liberar no Banco Inter?

Para quem almeja conquistar a casa própria, o processo de construção se apresenta como um caminho sedutor e cheio de possibilidades. A construção permite personalização, adequação às preferências e necessidades do proprietário, dando forma aos sonhos de um lar ideal. Nessa jornada, instituições financeiras como o Banco Inter surgem como parceiros potenciais, facilitando a realização desses sonhos por meio de suas opções de financiamento.

O banco Inter oferece opções financeiras acessíveis para quem deseja construir sua casa própria. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Imóvel com auxílio do Banco Inter

O Banco Inter vem ganhando proeminência no setor financeiro brasileiro, consolidando-se como uma alternativa viável para aqueles que visam a materialização de projetos de construção de imóveis. O banco possui um diversificado portfólio de soluções financeiras, desenhado para atender às demandas variadas de seus clientes, fornecendo recursos que podem impulsionar o início e a conclusão de obras residenciais.

Veja também: Comunicado GERAL para MEI que deseja financiar um imóvel

Quando um cliente opta por um contrato de financiamento com o Banco Inter, ele logo experimenta a eficiência e a rapidez do procedimento. O banco tem a capacidade de disponibilizar até 50% do valor do terreno já no ato da assinatura do contrato, demonstrando comprometimento e agilidade no processo de liberação de crédito. Contudo, os benefícios não se limitam à fase inicial. À medida que a construção progride, são efetuadas novas liberações de crédito, fundamentadas em cronogramas previamente estabelecidos e laudos de engenharia detalhados. Cada liberação subsequente, no entanto, requer a elaboração de um laudo específico, implicando um custo adicional de R$ 1.000,00 para o cliente.

Dentro da diversidade de programas ofertados pelo Banco Inter, destaca-se o Construcasa. Este programa possibilita que o cliente utilize o terreno como garantia para a obtenção de empréstimo, permitindo acesso a uma linha de crédito que pode abranger até 60% do valor total da construção. Este é um dos atrativos do programa que, juntamente com a disponibilização de 50% do valor do terreno na primeira etapa, agrega valor e conveniência ao serviço proporcionado pelo banco.

À medida que a construção avança, avaliações periódicas conduzidas por engenheiros do banco determinam a liberação de novos valores, baseando-se no andamento e na conformidade da obra. Em 2022, o Banco Inter ampliou suas fronteiras de atuação, introduzindo uma nova linha de crédito destinada especificamente a projetos em condomínios fechados, financiando até 100% do valor da construção.

Essa nova modalidade, contudo, vem atrelada a uma série de critérios. O lote destinado à construção deve estar completamente quitado e o projeto necessita da aprovação da prefeitura local. Além disso, a construção não pode ter sido iniciada previamente. Em contrapartida, o início dos pagamentos só ocorre quando a construção realmente começa, com taxas de juros a partir de 9% ao ano + TR.

Ações para o cliente

O comprometimento do Banco Inter com a realização dos sonhos de seus clientes é evidenciado pela diversidade de opções e pela flexibilidade de seus programas de financiamento. A instituição investe continuamente em inovação e expansão de seus serviços, buscando atender às necessidades específicas de diferentes perfis de clientes, sempre com foco na eficiência e na satisfação do consumidor.

É crucial, portanto, para aqueles que buscam realizar o sonho da casa própria por meio da construção, avaliar cuidadosamente as opções disponíveis no mercado financeiro. O Banco Inter se coloca como um parceiro estratégico nessa jornada, proporcionando soluções customizadas e vantajosas. A conquista de um lar, idealizado e construído conforme as preferências e necessidades do proprietário, pode se tornar uma realidade tangível e gratificante com o apoio de instituições comprometidas e inovadoras como o Banco Inter.

Veja também: Pague apenas 19% do imóvel no Banco do Brasil ou no Bradesco; veja como