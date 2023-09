Pagamentos do Caixa Tem retornam HOJE: R$ 1 mil por CPF

No último dia 18, beneficiários do programa Bolsa Família que utilizam a conta digital Caixa Tem, um aplicativo disponível para sistemas operacionais Android e iOS, iniciaram o recebimento dos seus benefícios, alinhados ao último dígito do Número de Inscrição Social (NIS). Contudo, houve uma pausa no pagamento durante o fim de semana, sendo retomado no dia 25, proporcionando a alguns usuários a recepção de mais de R$ 1 mil. Este montante depende de várias regras, incluindo uma que estabelece um pagamento de R$ 142 por integrante da família.

Caixa Tem, o aplicativo para pagamento de benefícios

O Caixa Tem, enquanto ferramenta de transações financeiras, tornou-se um veículo essencial para o repasse de benefícios sociais, como o Bolsa Família. Esse programa, com suas múltiplas regras de atribuição de valores, visa contemplar as famílias de acordo com sua composição e necessidades. Uma dessas normativas assegura que cada pessoa da unidade familiar receba R$ 142, portanto, uma família de oito integrantes, por exemplo, tem o potencial de acumular um total de R$ 1.136 em benefícios.

Além do benefício complementar de R$ 142 por pessoa, existem outros adicionais que compõem o valor total do Bolsa Família. Entre eles, o “Benefício Variável Familiar”, “Benefício da Primeira Infância” e “Renda de Cidadania”. Cada um desses adicionais tem seus próprios critérios e valores: o “Benefício da Primeira Infância” confere um extra de R$ 150 para crianças de até seis anos; o “Benefício Variável Familiar” concede R$ 50 a mais para gestantes, crianças a partir de sete anos e jovens de até 18 anos.

O “Renda Cidadania”, por outro lado, atua como um complemento quando não há integrantes suficientes na família para atingir R$ 600 através do benefício complementar, garantindo assim esse valor mínimo. Há ainda a “Regra de Proteção”, que assegura o pagamento de 50% do benefício para beneficiários que obtiveram emprego, mantendo o auxílio enquanto readaptam suas condições financeiras.

Para a efetivação e manutenção do pagamento do Bolsa Família através do Caixa Tem, é indispensável a observância das regras do programa, como manter a renda per capita em R$ 218 ou R$ 660, para aqueles que residem sozinhos ou obtiveram emprego. Adicionalmente, é imprescindível manter o CadÚnico atualizado a cada dois anos ou sempre que houver mudanças significativas na composição familiar ou quando solicitado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

É crucial também estar em conformidade com normativas relacionadas à saúde e educação. Todos os beneficiários devem estar vacinados, e as gestantes devem fazer o acompanhamento pré-natal. As crianças de até sete anos necessitam de acompanhamento nutricional, e em termos educacionais, as crianças de até cinco anos devem frequentar pelo menos 60% das aulas, enquanto estudantes entre seis e 18 anos devem ter uma frequência mínima de 75%.

Sobre a plataforma

O Caixa Tem, com sua funcionalidade digital, e o programa Bolsa Família, com sua estrutura de benefícios diversificada, conjugam-se para fornecer suporte financeiro às famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade. Este suporte, multifacetado e adaptável às variadas configurações familiares e suas respectivas necessidades, demonstra o comprometimento em oferecer uma rede de segurança social efetiva e acessível.

A complexidade das regras e complementos que estruturam o Bolsa Família evidenciam a tentativa de abordar as múltiplas facetas da pobreza e vulnerabilidade social, considerando aspectos como composição familiar, idade dos integrantes e condições de saúde e educação. Esse intricado sistema de benefícios, ao ser canalizado através de plataformas digitais como o Caixa Tem, revela um esforço contínuo de modernização e otimização dos mecanismos de transferência de renda no Brasil.

