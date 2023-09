“Aguardando mensagem. Isso pode demorar” é um erro comum para os milhões de usuários que estão acostumados a usar o WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens instantâneas mais populares do mundo. Assim como qualquer outra tecnologia, o aplicativo pode, ocasionalmente, apresentar erros que podem interromper a comunicação. A boa notícia é que o erro que citamos tem solução. Saiba mais detalhes, a seguir.

“Aguardando Mensagem”: o que significa este “ERRO” no WhatsApp. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Chega de erros

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens instantâneas mais populares, utilizado por milhões de pessoas em todo o mundo todos os dias. A plataforma é útil tanto para questões pessoais quanto profissionais, oferecendo uma variedade de benefícios aos seus usuários.

No entanto, apesar das atualizações constantes, o aplicativo pode, ocasionalmente, apresentar erros. Um desses erros comuns é o “Aguardando mensagem. Isso pode demorar”. Continue a leitura, logo abaixo para saber como você pode resolver esse problema.

Como corrigir o erro ‘Aguardando Mensagem’ no WhatsApp?

Quando se deparar com a mensagem “Aguardando mensagem. Isso pode demorar”, não há necessidade de instalar qualquer programa ou APK adicional que possa comprometer suas informações pessoais.

Em vez disso, siga estes passos simples:

Inicie o WhatsApp Web.

Use seu celular para escanear o código QR.

Uma vez que o WhatsApp Web esteja aberto, ele começará a sincronizar e as mensagens que estavam “aguardando” serão exibidas.

Sincronia de mensagens

Este é um erro bastante comum no WhatsApp. Na maioria das vezes, ele é resolvido rapidamente com os passos acima. Se o problema persistir, peça ao amigo que enviou a mensagem para abrir o WhatsApp ao mesmo tempo que você. Isso deve sincronizar as mensagens.

Celulares antigos sem acesso a atualizações

É importante lembrar que apesar das frequentes atualizações do WhatsApp, uma desvantagem significativa para os usuários é a possibilidade de ficarem sem o serviço. Isso ocorre porque alguns celulares podem se tornar incompatíveis com as atualizações, levando a problemas como o erro “Aguardando mensagem”. Se você tentou todas as soluções acima e o problema persiste, pode ser um problema com o dispositivo do usuário. Nesse caso, tente entrar em contato com o fabricante do dispositivo para obter assistência.

Conclusão

Embora o erro “Aguardando Mensagem” possa ser frustrante, geralmente é simples de resolver. Experimente as soluções acima para corrigir o problema e aproveite o WhatsApp sem interrupções.

