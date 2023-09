O saque-aniversário é uma modalidade de saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Desde o seu lançamento em 2019 — acabou conquistando o coração de milhões de brasileiros. Anualmente os trabalhadores brasileiros realizam saques do fundo de garantia com base no valor armazenado. Entretanto — qual será o valor máximo de saque para os trabalhadores brasileiros? Saiba a verdade!

Guia FGTS 2023 qual o valor máximo do saque-aniversário HOJE | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Saque-aniversário 2023

O saque-aniversário é uma modalidade de saque do FGTS que permite que o trabalhador retire uma porcentagem do saldo contido no fundo. Lembrando que o saque acontece apenas no mês de aniversário do trabalhador. Muitas pessoas se perguntam se realmente vale a pena sacar o saque-aniversário.

Depende de perfil para perfil. Caso o trabalhador opte pelo saque-aniversário — ele passará um determinado período sem poder optar pelo saque-rescisão. Logo — caso ele seja demitido sem justa causa, não poderá realizar os devidos saques.

Trata-se de uma modalidade totalmente opcional, logo, o trabalhador pode ou não escolher por ela. Caso ele queira alterar — é necessário baixar o aplicativo do Meu FGTS e dentro do mesmo realizar as devidas alterações dentro do período escolhido.

Por outro lado — o saque-aniversário garante ao trabalhador recursos extras todos os anos. Logo — é importante pesar na balança se realmente é necessário. Caso contrário, é possível usar a técnica que muitos usam — guardam os recursos do FGTS por anos e quando saem de seus empregos adquirem um bem valioso.

Ademais — qual será o valor máximo de saque do FGTS? É uma pergunta bastante recorrente e muita pesquisada nas redes sociais. A grande verdade é que varia bastante do valor contido no fundo. Entenda melhor!

Leia mais: NIS 7, 8, 9 e 0 recebem GRANDE NOTÍCIA do governo para o Bolsa Família

Afinal, qual o valor máximo de saque?

O saque-aniversário é liberado todos os anos para os trabalhadores brasileiros que optaram pela modalidade de saque. O mesmo é liberado no primeiro dia corrido do mês de aniversário do trabalhador.

Algumas instituições bancárias realizam empréstimo com o saldo do FGTS. Lembrando que também depende do valor contido no fundo. Haja vista que anualmente é liberado somente uma porcentagem do valor total guardado.

Caso o trabalhador tenha até R$ 500 guardado. Poderá sacar 50% do valor sem parcela adicional. Ou seja — poderá sacar o valor de R$ 250. A medida que o valor aumenta, a porcentam também diminui.

Entretanto — com base nisso, a parcela fixa acaba aumentando. Podendo chegar a R$ 2.900 no caso dos trabalhadores que possuem mais de R$ 20 mil para saque.

Portanto — o valor máximo a ser sacado depende do saldo contido. No caso dos trabalhadores que possuem apenas R$ 500, o valor máximo é de R$ 250. Entretanto, ademais — acaba variando. Como na tabela abaixo.

Portanto, estes são os valores máximos de saques de acordo com o perfil do trabalhador. Todo trabalhador pode aderir ao saque-aniversário, contanto que esteja devidamente registrado nos órgãos competentes.

Leia mais: 8 MIL VAGAS em cursos gratuitos para várias idades; confira