Não é de hoje que os brasileiros conhecem o Bolsa Família. O programa é responsável pela distribuição de renda para mais de 10 milhões de famílias. O valor fixo pago em 2023 é de R$ 600 com adicionais que podem chegar aos R$ 1 mil. Entretanto, no não cumprimento dos requisitos — o beneficiário pode acabar tendo o benefício bloqueado. Saiba os valores atualizados e o que fazer em caso de bloqueio.

Benefício BARRADO por baixa frequência escolar; veja o que fazer | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Valores do Bolsa Família 2023

O Bolsa Família paga todos os meses para os beneficiários o valor mínimo de R$ 600. Exceto para os adeptos do consignado do Auxílio Brasil, que recebem um pouco menos até que sejam quitadas completamente as parcelas do empréstimo consignado.

Ademais — os valores do Bolsa Família são recorrentes e podem chegar até os R$ 1 mil. Tudo depende do grupo familiar que cada membro está inserido. Entenda.

Caso a família possua crianças entre zero e seis anos. Automaticamente poderá receber o adicional de R$ 150 per capita, com o limite de duas crianças. Logo — irá receber mensalmente o valor de R$ 900. Caso a família também seja beneficiária do Vale-Gás, irá receber R$ 1 mil nos meses que o auxílio é pago.

Além disso, as famílias podem receber o adicional de R$ 50 referente aos membros gestantes, lactantes e jovens entre sete e dezoito anos. Entretanto — é necessário cumprir o calendário de vacinação, frequência escolar, etc. A fim de não ter o benefício cortado.

Caso isso ocorra — é importante seguir o passo a passo abaixo para recorrer o mais rápido possível e evitar ser excluído do benefício social.

Afinal, o que fazer se o meu benefício for cancelado?

Caso o benefício do Bolsa Família seja cancelado em razão da frequência escolar. O titular do benefício deve ficar atento para recorrer o mais rápido possível à diretoria responsável da cidade — a fim de não ter o benefício cancelado para sempre.

É necessário apresentar um recurso indicando o porquê os critérios não foram cumpridos. O prazo para recorrer é até o dia 30 de outubro — aos que foram barrados neste mês de setembro.

É necessário indicar o porquê o aluno não compareceu às aulas. Podendo apresentar causas como:

Motivos de saúde;

Óbitos familiares — comprovados pela escola;

Impossibilidade de ir para à escola por questões geográficas;

Fatores geográficos como enchentes, violência, área de calamidade, etc.

Portanto — é possível recorrer de maneira oficial através dessas justificativas oriundas do titular do benefício. A partir de então, a junta responsável irá analisar o pedido e posteriormente irá liberar o benefício novamente.

