Parece filme! Em busca de ursinho, criança fica presa em máquina de brinquedos

Se você tem filhos pequenos ou tem boa memória, certamente sabe o quão especial a máquina de bichos de pelúcia é para uma criança. No entanto, certos pequeninos levam a emoção um pouco mais a sério e resolvem viver a experiência entre ursinhos de forma muito mais intensa, como foi o caso de uma criança chinesa, resgatada por bombeiros ao ficar presa na parte de dentro da máquina. Continue lendo, a seguir, e saiba, em detalhes, como foi o desfecho da inusitada situação.

Menino fica preso dentro de máquina de bichos de pelúcia, na China. | Foto: Reprodução / Vídeo AsiaOne

Armadilha inusitada

Vamos imaginar uma cena curiosa que aconteceu recentemente no sudoeste da China. Uma criança, atraída pela promessa de brinquedos fofinhos, decidiu explorar o interior de uma máquina de pegar ursinhos de pelúcia.

Infelizmente, a aventura não saiu como planejado – o pequeno aventureiro ficou preso dentro da máquina. Continue a leitura, logo abaixo, para entender melhor como a surpreendente situação ocorreu.

Surpresa na máquina de ursinhos

Segundo relatos da imprensa local, o menino entrou na máquina através da abertura destinada à retirada dos prêmios. A ideia era simples: com tantos brinquedos do lado de dentro, por que não entrar e pegá-los? No entanto, a saída da máquina tinha um mecanismo de mão única, e o menino logo percebeu que estava preso. O pedido de socorro veio em seguida.

Bombeiros em ação

Os pais, ao perceberem a situação, acionaram os bombeiros imediatamente. Quando chegaram ao local, encontraram o pequeno ainda com um urso de pelúcia na mão, assustado e chorando. Com habilidade e cuidado, os bombeiros removeram a trava do compartimento de vidro da máquina e resgataram o menino em apenas cinco minutos. Felizmente, ele saiu ileso do incidente.

Casos parecidos em outros países

Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que uma situação assim ocorre. Casos similares já foram registrados nos Estados Unidos e na Austrália. Os bombeiros chineses aproveitaram a oportunidade para lembrar aos pais a importância de sempre vigiar as crianças e fornecer a elas educação em segurança para evitar incidentes semelhantes.

