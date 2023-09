Aprenda o jeito certo de usar o celular para melhorar o bem-estar

O uso do celular, principalmente com a criação dos chamados smartphones passou a ser um item indispensável em nosso dia à dia, seja para o lazer como para tarefas profissionais. No entanto, o uso excessivo do que fora criado para ser um aliado do ser humano passou a ser visto como um problema, após estudos identificarem comportamentos típicos de viciados durante o uso do aparelho. A boa notícia é que existem maneiras de usar o seu smartphone de maneira inteligente e extremamente benéfica à sua saúde. Saiba mais detalhes, logo a seguir.

Uso com inteligência

O smartphone é atualmente uma das tecnologias mais amplamente utilizadas em nossa sociedade. Embora o número de usuários que o utiliza principalmente para chamadas telefônicas tenha diminuído ao longo dos anos, esse dispositivo oferece uma variedade de recursos e aplicativos que podem enriquecer a qualidade de vida dos indivíduos, indo muito além da simples comunicação.

Continue a leitura, logo abaixo, para conhecer cinco sugestões inovadoras de como o celular pode contribuir para melhorar a saúde e o bem-estar.

5 maneiras inteligentes para usar o seu smartphone

1. Apps específicos

Atualmente, praticamente existe um aplicativo para atender a cada necessidade. No campo da saúde, em particular, é surpreendentemente fácil encontrar opções que oferecem desde dietas personalizadas com base no perfil do usuário até programas de treinamento físico adaptados a diferentes objetivos. Além disso, muitos aplicativos fornecem ferramentas para monitorar o valor nutricional dos alimentos, facilitando o controle da alimentação. Aqueles que buscam aliviar o estresse e a ansiedade também encontrarão aplicativos com sessões de meditação guiada, proporcionando um respiro tranquilo em meio à agitação da vida moderna.

2. Playlists terapêuticas

Plataformas de streaming, como YouTube e Spotify, oferecem uma ampla variedade de playlists projetadas para estimular o sono, reduzir o estresse e melhorar o bem-estar mental. Sons suaves, como a chuva caindo ou músicas instrumentais relaxantes ao som de pianos ou até harpas, são especialmente populares para induzir o sono e criar um ambiente de relaxamento. Além disso, essas plataformas disponibilizam músicas selecionadas para aumentar a concentração durante atividades como estudo ou trabalho, proporcionando uma experiência sonora sob medida para as necessidades de cada pessoa.

3. Definir um alarme para a hora de dormir

Embora seja comum usar alarmes para lembrar de tomar medicamentos, poucas pessoas estabelecem um alarme para a hora de ir para a cama. Em um mundo constantemente conectado, somos frequentemente bombardeados por informações que mantêm nosso cérebro alerta, dificultando o relaxamento e o sono adequado. Definir um alarme específico para a hora de dormir pode ajudar a criar uma rotina que gradualmente prepare o corpo para descansar, potencialmente melhorando a qualidade do sono.

4. Ative o modo noturno

O uso prolongado do celular, especialmente à noite, pode causar fadiga visual devido à intensidade da luz da tela. Isso pode resultar em dores de cabeça e desconforto ocular. Ativar o “modo noturno” no seu dispositivo pode ser benéfico, pois essa configuração ajuda a reduzir a emissão de luz azul, aliviando a tensão nos olhos e proporcionando uma experiência mais confortável ao utilizar o smartphone em ambientes com pouca luz.

5. Telemedicina na palma da sua mão

Em um cenário em que cada vez mais pessoas trabalham e estudam remotamente, muitos podem não se dar conta de que é possível receber atendimento médico diretamente pelo smartphone. Embora nem todas as especialidades médicas estejam disponíveis para consultas virtuais, a telemedicina já permite receber assistência remota em diversas áreas, incluindo psicologia, dermatologia, psiquiatria, nutrição, endocrinologia e muitas outras.

Essa acessibilidade à assistência médica oferece maior conveniência, especialmente em situações que exigem consultas regulares ou para aqueles que têm dificuldade de acesso a profissionais de saúde presencialmente.

