10 personagens de novelas que HOJE seriam CANCELADOS da Globo

Ao longo de mais de meio século, a Rede Globo têm proporcionado aos fiéis amantes da teledramaturgia brasileira grandes obras que contaram emocionantes histórias e nos presentearam com impecáveis atuações de seus atores. No entanto, nada é mais marcante do que os personagens que ilustraram cada obra e certamente deixaram uma marca que jamais será apagada na história da televisão brasileira. A seguir, confira a lista que mostra os 10 personagens mais polêmicos da televisão brasileira.

Personagens que ‘causariam’ hoje em dia

Desde sua criação, em 1965, a Rede Globo tem se destacado como uma das principais produtoras de conteúdos ligados à dramaturgia no Brasil, conquistando uma vasta audiência com tramas envolventes e personagens memoráveis.

Ao longo das décadas, muitos desses personagens deixaram uma marca que jamais será apagada na história da televisão brasileira, não apenas pela sua popularidade, mas também pelas polêmicas que provocaram. Continue a leitura, logo abaixo e relembre os personagens mais marcantes das melhores novelas da emissora.

Os 10 personagens mais icônicos da história das novelas

Embora esta lista não seja definitiva e as opiniões sobre cada personagem possam variar, é inegável o impacto que esses personagens tiveram nas novelas e na TV nacional. Confira, a seguir, os 10 personagens mais inesquecíveis da telinha.

1. Odete Roitman – Vale Tudo (1988)

Um ícone dos anos 80, a icônica vilã Odete Roitman, interpretada por Beatriz Segall, em “Vale Tudo”, é lembrada como a personificação da maldade. Sua misteriosa morte no final da trama gerou intensas especulações e discussões entre os telespectadores, criando um dos maiores mistérios da televisão brasileira.

2. Nazaré Tedesco – Senhora do Destino (2004)

Renata Sorrah brilhou como a implacável vilã Nazaré Tedesco em “Senhora do Destino”. Suas ações cruéis e ardilosas dividiram o público, rendendo elogios à atuação da atriz e críticas à crueldade da personagem.

3. Félix Khoury – Amor à Vida (2013)

Mateus Solano trouxe à vida o complexo Félix Khoury em “Amor à Vida”, um personagem que despertou tanto amor quanto ódio. A revelação de sua homossexualidade e sua personalidade controversa geraram debates importantes sobre a representação LGBTQ+ nas novelas brasileiras.

4. Carminha – Avenida Brasil (2012)

Interpretada por Adriana Esteves, Carminha em “Avenida Brasil” foi uma vilã manipuladora e astuta que se tornou um fenômeno nas redes sociais. Seus fãs e detratores debatiam apaixonadamente sobre suas ações e frases icônicas.

5. Laura Prudente da Costa – Celebridade (2003)

Cláudia Abreu interpretou Laura Prudente da Costa em “Celebridade”, uma personagem que gerou intensos debates sobre transtornos psicológicos e obsessão. Sua busca implacável por fama e sucesso chocou muitos telespectadores.

6. Capitu – Laços de Família (2000)

Giovanna Antonelli deu vida a Capitu em “Laços de Família”, uma personagem que enfrentou preconceitos por escolher ser garota de programa. Sua história abordou questões importantes sobre a sexualidade feminina e a sociedade.

7. Clara – O Outro Lado do Paraíso (2017)

Interpretada por Bianca Bin, Clara em “O Outro Lado do Paraíso” passou por reviravoltas dramáticas na trama. Sua busca por vingança contra os vilões e suas ações extremas dividiram a opinião do público.

8. Maria do Carmo – Senhora do Destino (2004)

Susana Vieira interpretou Maria do Carmo em “Senhora do Destino”, uma protagonista que enfrentou adversidades em sua busca por sua filha roubada. A história abordou questões de maternidade, adoção e a força feminina.

9. Rubinho – A Força do Querer (2017)

Emílio Dantas deu vida a Rubinho em “A Força do Querer”, um personagem envolvido com o tráfico de drogas. Sua influência sobre a protagonista Bibi, interpretada por Juliana Paes, gerou debates sobre a romantização de crimes e o mundo do crime organizado.

10. Maria de Fátima – Vale Tudo (1988)

Também em “Vale Tudo”, Glória Pires interpretou Maria de Fátima, uma personagem marcada por sua ambição e traição. A famosa cena do “topless” na praia tornou-se icônica e gerou debates sobre a exploração do corpo feminino na mídia.

Polêmicos, porém amados

Estes personagens, controversos mas cativantes, deixaram sua marca na história da televisão brasileira. A lista pode ser debatida e contestada, mas é inegável que esses personagens provocaram discussões e despertaram uma variedade de sentimentos entre o público, destacando o poder da teledramaturgia em abordar questões relevantes e estimular reflexões na vida das pessoas.

