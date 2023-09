Até pelos de RATO foram encontrados! O que aconteceu com 5 marcas envolvidas em escândalos

A atuação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desempenha um papel de fundamental importância na proteção dos consumidores, garantindo que todo o tipo de produto de diferentes marcas que o brasileiro compre, possa chegar em suas mãos contendo os mais altos padrões de segurança. No entanto, nem sempre as fabricantes de alimentos e outros produtos para o consumidor final atendem as exigências da agência. Continue a leitura, logo abaixo e conheça cinco casos de grandes marcas em que a Anvisa precisou tomar medidas rigorosas para garantir a segurança dos brasileiros.

Os alvos da Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conhecida como Anvisa, desempenha um papel fundamental na proteção dos consumidores, assegurando a qualidade e segurança de uma ampla gama de produtos, que vão desde alimentos e cosméticos até medicamentos.

Entenda a importância da Anvisa para garantir a saúde dos brasileiros e sua atuação em casos notáveis de produtos contaminados que causaram verdadeiro espanto nos consumidores dos produtos irregulares.

O papel da Anvisa

Como mencionamos acima, a Anvisa é a autoridade reguladora responsável por verificar minuciosamente todos os produtos destinados aos consumidores. Isso abrange desde alimentos até produtos de beleza e medicamentos. Quando uma empresa não atende aos rigorosos padrões de segurança estabelecidos por esse órgão, seus produtos são retirados do mercado, o que justamente aconteceu com cinco produtos citados, logo abaixo.

1. O caso Garoto

Em um caso notório, a Anvisa proibiu a comercialização, distribuição e uso de dois lotes de produtos da marca de chocolates Garoto devido à possibilidade de conter pequenos fragmentos de vidro. Os produtos afetados eram barras de chocolate ao leite com castanhas de caju e chocolate ao leite com castanhas de caju e uvas passas. A agência também solicitou o recolhimento voluntário dos lotes 225212941G e 225312941G. Essa medida, baseada em informações do portal de notícias G1, demonstra o compromisso da Anvisa em garantir a segurança alimentar.

2. Arroz é retirado das prateleiras

Em 2017, a Anvisa proibiu a venda e distribuição de um lote específico de arroz da marca Favorito. A medida foi tomada após a agência identificar a presença de fezes de ratos, pelos de roedores e fragmentos de larvas de insetos no lote 00204, com validade até 25 de fevereiro de 2017. O produto era fabricado pela empresa Total Cesta Básica de Alimentos Ltda-ME, localizada em Contagem, Minas Gerais.

Fugini e Ramy são enquadradas pela Anvisa

Em março deste ano, a Anvisa tomou a decisão de suspender a fabricação, comercialização, distribuição e uso de todos os alimentos produzidos pela marca Fugini, que era produzida pela empresa Fugini Alimentos Ltda em sua fábrica em Monte Alto, São Paulo.

A marca Ramy, pertencente ao mesmo grupo, também foi autuada pela Anvisa. A agência alegou que, como os produtos eram fabricados no mesmo local, havia o risco de contaminação por pelos e fezes de ratos. Essa ação ressalta a vigilância constante da Anvisa para garantir a segurança dos alimentos.

Nestlé e a carne de cavalo

A Nestlé também enfrentou ação da Anvisa quando um estudo da agência reguladora revelou que um de seus produtos que utilizava carne da JBS continha mais de 1% de carne de cavalo em sua composição, o que é proibido por lei.

Mudanças que melhoraram reputação

É importante ressaltar que as cinco marcas mencionadas – Garoto, Favorito, Fugini, Ramy e Nestlé – cumpriram todas as exigências da Anvisa e estão operando normalmente hoje em dia. Isso ilustra a capacidade das empresas de corrigir problemas e se adequar às rigorosas normas de segurança da agência.

