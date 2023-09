Quem nunca se viu no meio de uma situação desconfortável de rejeição ou bloqueio no WhatsApp? Muitas vezes, pequenas falhas de comunicação podem ser o suficiente para levar a esse tipo de reação indesejada. Se você está bloqueado(a) na plataforma, mas gostaria de ter mais uma chance para conversar e fazer as pazes com alguém especial, a hora é agora, com um truque secreto que revelaremos, logo a seguir.

Modo “destrancado” do WhatsApp permite enviar mensagens mesmo bloqueado. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bloqueado, mas por pouco tempo

Quem nunca se deparou com uma situação desconfortável de rejeição ou bloqueio no WhatsApp? Muitas vezes, desentendimentos e conflitos podem levar a esse tipo de reação indesejada. No entanto, quando o desejo de reconciliação supera as diferenças, ainda é possível tentar se comunicar com a pessoa que bloqueou você. Ainda assim, é recomendado agir com um certo bom senso e respeito pelos limites do outro, evitando ser intrusivo. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba como tentar ‘aparar as arestas’ uma última vez.

Como ‘driblar’ o bloqueio no WhatsApp?

Às vezes, uma simples conversa pode ser a chave para resolver as coisas. A estratégia para entrar em contato com alguém que o bloqueou no WhatsApp é, na verdade, bastante simples.

Logo abaixo, está o passo a passo para tentar restabelecer a comunicação, mesmo quando alguém bloqueou você no WhatsApp. No entanto, é importante ressaltar que isso requer a colaboração de uma terceira pessoa, um intermediário.

Siga estas instruções:

Solicite a um terceiro contato que adicione a pessoa que o bloqueou à sua lista de contatos no WhatsApp.

Peça ao intermediário que crie um grupo no WhatsApp com os três: você, a pessoa bloqueada e ele mesmo.

Após o grupo ser criado, o intermediário pode sair, deixando apenas você e a pessoa bloqueada no grupo.

Agora vocês podem tentar resolver a situação através da conversa.

Importante: É essencial usar essa estratégia com responsabilidade e consideração, evitando invadir a privacidade da pessoa em questão. Lembre-se de que se você foi bloqueado, há um motivo para isso.

Será que vale a pena?

Além disso, é importante lembrar que, mesmo que essa seja uma oportunidade de reconciliação, se a pessoa que te bloqueou decidir sair do grupo, você perderá novamente o contato. Portanto, antes de usar tal tática, é aconselhável refletir sobre os motivos do bloqueio inicial e buscar maneiras de evitar repetir os erros que levaram a essa situação. Afinal, é importante evoluir e aprender com as experiências passadas, não é mesmo?

