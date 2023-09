MELHORE o HUMOR durante a TPM com estes 5 tratamentos

O período da Tensão Pré-Menstrual (TPM) é, sem sombra de dúvidas, um dos mais difíceis enfrentados pela maioria das mulheres, não apenas pela frequência com que ocorre, mas pelos efeitos psicológicos e físicos que afetam o bem-estar de todas que passam pelo desconforto todos os meses. No entanto, existem meios para tornar o período que antecede a menstruação um pouco mais suportável, seja em relação ao seu corpo como em sua mente. Continue a leitura, a seguir, e conheça cinco dicas realmente úteis para combater os males da TPM.

Conheça cinco dicas realmente úteis para combater os males da TPM. | Foto: Reprodução / Freepik

Período com menos tensão

A Tensão Pré-Menstrual (TPM) é uma condição que pode causar uma série de desconfortos emocionais e físicos. Continue a leitura, logo abaixo, para conhecer mais detalhes sobre cinco tratamentos naturais para melhorar o seu humor durante a TPM, reduzindo sintomas como irritabilidade, impulsividade e carência excessiva.

Leia mais: Doenças íntimas têm significado EMOCIONAL; veja 5 exemplos

Compreendendo a TPM

Antes de explorar esses tratamentos, é fundamental compreender que cada sintoma físico da TPM está ligado a uma causa emocional enraizada. Tratar apenas os sintomas visíveis pode resolver o problema temporariamente, mas a causa emocional subjacente pode persistir, levando a recorrências ou até mesmo a outras doenças. Portanto, uma abordagem integral que aborda tanto os sintomas quanto as causas emocionais é recomendada.

5 tratamentos para aliviar sintomas da TPM

1. Valeriana – Um Calmante Natural

A tristeza, ansiedade e estresse são sintomas comuns da TPM. A valeriana é uma excelente opção para atenuar essas emoções. Esta planta age como um calmante eficaz e também melhora o sono. Você pode consumir valeriana na forma de chá ou tintura, que pode ser obtida em farmácias. Inicie o tratamento cerca de três dias antes da menstruação e continue até o final do período ou até que os sintomas desapareçam. Certifique-se de estar ciente das contraindicações, como pressão baixa e possíveis interações medicamentosas.

2. Chás de lavanda, camomila e folhas de maracujá

Os chás de lavanda, camomila e folhas de maracujá também são eficazes na redução da tristeza, estresse e ansiedade. Preparar esses chás a partir de 50g da planta para cada litro de água e consumir até três xícaras por dia nos três dias que antecedem a menstruação pode ajudar a acalmar as emoções. Continue até o final da menstruação ou até que os sintomas diminuam.

3. O poder do chocolate amargo

Enquanto alguns alimentos podem agravar os sintomas da TPM, como café, chá-mate, refrigerantes e frituras, o chocolate amargo, rico em cacau, pode proporcionar alívio instantâneo e estimular a liberação de serotonina, melhorando o humor durante esse período.

4. Calendário lunar para o autoconhecimento

O estado emocional durante a ovulação pode influenciar os sintomas da próxima TPM. A observação cuidadosa do ciclo menstrual, comportamentos e emoções durante o período fértil pode oferecer insights valiosos. O acompanhamento do Calendário Lunar é uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e a tomada de decisões.

5. Limpeza emocional e física

Como mencionado anteriormente, os sintomas físicos da TPM têm raízes emocionais, relacionadas às memórias que se acumulam no útero e no canal vaginal. Traumas e experiências passadas podem contribuir para o desequilíbrio físico e emocional. A técnica da Reconsagração do Ventre é uma abordagem terapêutica que ajuda a liberar emoções acumuladas no útero. Ela inclui exercícios de pompoarismo, técnicas de respiração e meditação.

Leia também: Cheiro de rica! 5 bons perfumes para mulheres luxuosas