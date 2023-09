ALERTA de PERIGO é ampliado pelo Inmet; onda de calor vai durar mais

Já faz algumas semanas que dezenas de estados estão sendo afetados pelas altas temperaturas no Brasil. Oriundas de pancadas extremas de calor — a condição está afetando diversas cidades e em alguns distritos as ondas de calor acabam superando os 40 graus Celsius. O Inmet — alertou os brasileiros acerca dos altos riscos de continuidade destes períodos de alto calor no Brasil.

Ondas de calor são ‘permanentes’ no Brasil

Nesta última sexta-feira, 22, o Inmet divulgou o grande perigo acerca dos riscos de altas temperaturas em mais de 11 estados do Brasil. Este alerta irá se estender até a próxima terça-feira, 26.

O calor fora do comum no Brasil começou neste último dia 17 — e tudo indica que irá atingir outras dezenas de estados. Lembrando que em algumas localidades — as marcas podem chegar aos 43°C.

O alerta dado pela instituição é válido até às 18h desta próxima terça-feira, 26. O fenômeno é conhecido pelas altas temperaturas de maneira atípica — o que pode acarretar em acidentes e até mesmo proporcionar riscos à integridade física e vida humana.

Os elevados índices de temperatura possuem causa diretamente relacionada com o efeito estufa e emissão de gases na atmosfera — acarretando em eventos climáticos atípicos e de extrema elevação.

Estados afetados:

Minas Gerais

Pará

ParanáBahia

Distrito Federal

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Rio de Janeiro

São Paulo

Tocantins

Cuidados básicos

Os altos índices de calor devem ser levados em consideração. Os brasileiros precisam tomar alguns cuidados básicos a fim de não serem atingidos pelas altas temperaturas do ar e até mesmo da atmosfera.

Com isso — os altos riscos de desidratação são constantes. É recomendado que os brasileiros — principalmente que trabalham “no sol” se hidratem constantemente.

Ingerindo bastante água e água de coco durante as horas vagas para evitar a desidratação. Além disso, é recomendado que as pessoas evitem atividades físicas de alta intensidade, a fim de evitar ainda mais os riscos de desidratação.

Por fim — é recomendado hidratar a pele e procurar ambientes cujo o ar esteja mais puro e limpo. Além disso, é importante estar sempre que possível em áreas e ambientes cujo as temperaturas são mais baixas. Debaixo de sombras e de preferência em ambientes com ar-condicionado.

Por mais que a maioria dos brasileiros não estejam atentos aos problemas de pele e hidratação, todos os dias milhares de pessoas são encaminhadas até hospitais da região em razão de casos do tipo, na qual o calor intenso acarretam em sérios problemas de saúde. Todo cuidado é pouco.

