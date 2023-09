Cleo Pires abre o jogo sobre seu pai: “pavor”

Em entrevista recente a um programa de tv comandado pela apresentadora Luana Piovani, a atriz e influenciadora, Cleo Pires, filha do cantor Fábio Jr. e da também atriz Glória Pires, confidenciou detalhes sobre o passado e da relação conturbada que possui com seu pai, atualmente. Continue a leitura, logo a seguir, e entenda mais revelações surpreendentes da artista sobre sua vida pessoal.

Cleo Pires revelou, recentemente, em entrevista a um programa de canal por assinatura, que sua relação com Fábio Jr. é um tanto conturbada. | Foto: Reprodução / Instagram

As marcas de um divórcio

A atriz Cleo Pires, fruto do casamento entre o cantor e ator Fábio Jr. e a atriz Glória Pires, surpreendeu as redes sociais ao compartilhar detalhes inéditos de seu relacionamento com seu pai. Durante o episódio mais recente do programa ‘Luana É De Lua’, que foi ao ar na ultima quinta-feira (21), em um canal por assinatura, ela teve uma conversa franca com a atriz e apresentadora Luana Piovani sobre como o relacionamento de seus pais impactou sua vida.

Uma relação sem lembranças

Durante a conversa com Piovani, a influencer Cleo Pires revelou que seus pais se separaram quando ela tinha apenas 1 ano de idade, o que justifica não ter lembranças daquele período. A atriz também afirmou que durante sua infância, Fábio Jr. não foi um pai muito presente em sua vida.

Cleo conta que “costumava questionar isso”, mas que sua mãe procurava amenizar a situação. A artista também revelou que nunca teve problemas com os relacionamentos que sua mãe, Glória Pires, teve após o casamento com o cantor, garantindo, inclusive, que “se dava muito bem com todos os namorados dela”, relembrando, até mesmo que foi a própria filha quem sugeriu que Glória começasse a namorar o cantor Orlando Moraes, a quem Cleo chama abertamente de pai.

Vítima de pais separados

A artista também abriu o coração ao revelar que, depois de perceber a maneira como seu pai tratava sua mãe, anos após o divórcio, chegou a nutrir sentimentos negativos em relação a ele.

Segundo Cleo, foi ela “quem sofreu as consequências de ser filha de pais separados que não se comunicam e não se entendem”. Segundo a influencer, em certos momentos, Fábio Jr. agia de forma absurdamente terrível com sua mãe.

Pires explica que considera ter passado a sentir uma espécie de aversão ao pai biológico, quando finalmente compreendeu que Fábio havia sido injusto com sua mãe, mesmo que fossem tempos diferentes. “Isso também pode acontecer”, refletiu Cleo.

O episódio completo foi ao ar na última quinta-feira (21), marcando o início da nova temporada do programa, às 20h30, no canal E!.

*Com informações do O Dia.