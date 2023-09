Horóscopo de 24 a 30 de setembro: prepare-se para MUITA AVENTURA

A última semana de setembro, que vai de 24 ao dia 30, promete uma sequência de acontecimentos de muita agitação e mudanças de rotas em várias áreas da vida de muitos brasileiros. Vênus, o planeta do amor, estará em quadratura com Urano, o planeta das revoluções e mudanças, sugerindo uma semana de transformações, especialmente nos relacionamentos e nos valores pessoais regidos pelo planeta. Continue a leitura, a seguir, e entenda, em detalhes, o que você deve seguir para não ser pego de surpresa.

Mudanças intensas até o fim do mês

As previsões para a semana de 24 a 30 de setembro de 2023 prometem uma agitação significativa. Vênus, o planeta do amor, estará em quadratura com Urano, o planeta das revoluções e mudanças, sugerindo uma semana de transformações, especialmente nos relacionamentos e nos valores pessoais regidos por Vênus.

Quarta-feira (27): Mercúrio faz trígono com Júpiter

Iniciando as previsões para a semana, Mercúrio em Virgem forma um trígono com Júpiter em Áries até quarta-feira (27). Isso ocorre após o período de retrogradação de Mercúrio, que aconteceu entre 23 de agosto e 15 de setembro, resultando em uma longa permanência do planeta em Virgem.

Sede de conhecimento

Esse trígono é um aspecto positivo que indica um desejo crescente de aprendizado, especialmente em relação a questões práticas e úteis para o dia a dia. É um momento em que a vontade de ampliar horizontes se concentra na funcionalidade das informações adquiridas. Além disso, pode haver um aumento no otimismo e no bom humor no cotidiano e no trabalho.

A partir de quinta-feira (28): Mercúrio faz trígono com Urano

A partir da quinta-feira (28), Mercúrio em Virgem forma um trígono com Urano em Touro, que se estende até a próxima segunda-feira (02). Esse aspecto favorável promove a chegada de novidades e estimula a criatividade e a capacidade de encontrar soluções.

Liberdade de pensamento

Em uma semana particularmente agitada, é ótimo contar com essa disposição. Haverá também uma maior objetividade nas ideias, que não serão apenas abstrações, mas estarão profundamente conectadas à realidade. Esse é um momento propício para ter insights libertadores sobre situações que você esteja vivenciando. Considere até mesmo explorar terapias online para aproveitar ao máximo esse período.

Sexta-feira (29): lua cheia em áries

Na sexta-feira (29), ocorre a Lua Cheia em Áries, coincidindo com a quadratura exata entre Vênus e Urano, além do Sol estar em Libra. O grande desafio desta lunação será equilibrar as necessidades individuais com as demandas dos relacionamentos. As relações interpessoais serão o foco principal durante essa Lua Cheia em Áries.

A hora da verdade nos relacionamentos

Portanto, durante esse período, que se estende até 14 de outubro (mês que trará dois eclipses), podemos esperar uma grande reviravolta nas áreas de relacionamento, seja para unir casais, romper relacionamentos ou conhecer novas pessoas.

No mapa da Lua Cheia, o Sol ocupa a Casa 12, relacionada ao entendimento do mundo interior. Isso pode indicar um agravamento das situações diplomáticas complexas no cenário global, especialmente quando se trata de compreender e respeitar a perspectiva do outro.

Estamos entrando em uma das fases mais agitadas do ano, tanto em nível individual quanto coletivo. A partir de agora e ao longo de outubro, será fundamental manter o equilíbrio e, ao mesmo tempo, demonstrar mais assertividade na busca pelo que você deseja.

Vênus quadrando Urano

A quadratura entre Vênus em Leão e Urano em Touro continuará ao longo da semana, indo até 03 de outubro. Esse aspecto ocorre pela terceira vez este ano, devido à retrogradação de Vênus. Essa quadratura traz a sensação de que a vida está em um ritmo acelerado, com mudanças rápidas, turbulências e surpresas.

Cautela contra impulsividade

É importante estar atento para evitar tomar decisões impulsivas que possam causar problemas futuros. Além disso, é fundamental cuidar das finanças, já que despesas inesperadas e instabilidade financeira podem surgir.

Expressão criativa e libertação

Este aspecto também estimula a expressão criativa e a libertação de pensamentos negativos. No campo amoroso, pode haver impaciência em relação à rotina e notícias de polêmicas e separações envolvendo celebridades.

