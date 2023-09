Está na lista para receber os 1.420,00 do governo ainda este mês? DESCUBRA

Um programa de transferência de renda do governo federal tem incluído valores extras no benefício social, proporcionando um bônus considerável para vários grupos familiares que se encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza no Brasil. Diversas pessoas que recebem os valores do Bolsa Família poderão contar com um pagamento de mais de R$ 1.000 neste mês de setembro. Continue a leitura, a seguir, e entenda os requisitos para receber um valor maior em seu benefício.

Seu auxílio mais generoso

O programa de transferência de renda Bolsa Família tem recentemente incluído valores adicionais no benefício social, proporcionando um bônus considerável para várias famílias que atendem a requisitos específicos pelo governo federal.

No decorrer deste mês de setembro, diversas famílias beneficiárias do Bolsa Família terão a oportunidade de receber pagamentos que ultrapassam a marca de R$ 1.000 na parcela mensal depositados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em parceria com a Caixa Econômica Federal. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda como receber um valor maior do auxílio social.

Entendendo o Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa social direcionado exclusivamente para mais de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social no Brasil. O objetivo principal desse programa de transferência de renda é fornecer uma renda mínima para essas famílias. Em 2023, o Bolsa Família está sendo aprimorado com alguns benefícios adicionais que estão sendo concedidos ao longo do ano.

Qual é o valor mínimo pago?

O valor básico do Bolsa Família é de R$ 600 por mês. No entanto, dependendo da composição familiar, muitos beneficiários podem receber parcelas que chegam a R$ 1.420. Os pagamentos começaram a ser efetuados nos últimos dias e seguirão um calendário que se estende até o dia 29 deste mês.

Como receber valores adicionais?

De acordo com as regras do Bolsa Família, o benefício mínimo é de R$ 600 para uma família composta por quatro pessoas. Se a família tiver mais de dez membros adultos, o valor é aumentado em R$ 142 por pessoa, o que pode resultar em um pagamento de R$ 1.420.

Além disso, é possível receber mais de R$ 1.000 por meio do Bolsa Família, graças a benefícios adicionais, como o Benefício da Primeira Infância (BPI) e o Benefício Variável Familiar (BVF). Esses benefícios pagam valores extras de R$ 150 e R$ 50, respectivamente, para famílias que tenham crianças, jovens e gestantes.

Calendário de pagamentos em setembro

Os pagamentos do Bolsa Família são organizados de acordo com o Número de Inscrição Social (NIS). Neste mês de setembro, os beneficiários com NIS terminados em 5 já receberam seus pagamentos no dia 22. Os próximos pagamentos seguirão o seguinte calendário:

NIS final 6: 25 de setembro;

NIS final 7: 26 de setembro;

NIS final 8: 27 de setembro;

NIS final 9: 28 de setembro;

NIS final 0: 29 de setembro.

O Bolsa Família continua sendo uma ferramenta fundamental para apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade social no Brasil, oferecendo benefícios financeiros que fazem a diferença na vida de milhões de pessoas.

