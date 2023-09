1.000,00 na sua poupança podem virar quanto com a Selic de HOJE?

Após o Comitê de Política Monetária (Copom) reduzir a taxa básica de juros, a Selic passou de 13,25% para 12,75% ao ano. Essa mudança tem um impacto direto em várias áreas, incluindo os investimentos de renda fixa, onde a queda da taxa geralmente resulta em retornos menores. Para aqueles que costumam investir seus ganhos ou querem começar a apostar nesta modalidade, é importante entender qual tipo de investimento terá o retorno no temo e no percentual que você espera. Continue a leitura, a seguir, para conhecer os principais e melhores tipos de investimento do mercado brasileiro.

De olho nos investimentos

No entanto, mesmo com essa redução, a taxa ainda está em um patamar relativamente alto, o que significa que os investimentos de renda fixa continuam sendo uma opção vantajosa para os investidores brasileiros que desejam começar a investir. Continue a leitura, logo abaixo, para entender os melhores tipos de investimentos existentes no mercado.

Tipos de investimento que valem a pena

Alguns exemplos bem conhecidos de investimentos de renda fixa incluem o Tesouro Direto, o Certificado de Depósito Bancário (CDB) e a tradicional Poupança. É importante entender a rentabilidade oferecida por cada um desses investimentos no atual cenário econômico.

Rendimento do Tesouro Direto e CDB

Para calcular o rendimento desses investimentos, podemos considerar um cenário hipotético. Suponhamos que um investidor aplique R$ 1.000,00 com uma taxa de juros de 12,75% ao ano. Os possíveis resultados seriam os seguintes:

CDB (100% do CDI)

6 meses: R$ 1.047,87

12 meses: R$ 1.101,20

24 meses: R$ 1.226,61

Se o CDB oferecer um rendimento de 110% do CDI, a rentabilidade será a seguinte:

6 meses: R$ 1.052,54

12 meses: R$ 1.111,32

24 meses: R$ 1.250,54

Tesouro Direto

No caso do Tesouro Direto, o rendimento seria um pouco menor em comparação com o CDB:

6 meses: R$ 1.047,13

12 meses: R$ 1.099,60

24 meses: R$ 1.222,85

Quanto rende a Poupança?

Quando comparada a outras opções de investimento, a Caderneta de Poupança apresenta o menor rendimento. No entanto, ainda é uma escolha popular entre os brasileiros. Veja os valores de retorno:

6 meses: R$ 1.038,60

12 meses: R$ 1.078,70

24 meses: R$ 1.163,59

Investimento certo para você

Apesar da queda na taxa Selic, os investimentos de renda fixa, como CDB e Tesouro Direto, continuam oferecendo retornos atraentes, sendo consideradas opções viáveis para investidores que buscam segurança e rentabilidade em suas aplicações financeiras. É fundamental avaliar suas metas financeiras e tolerância ao risco ao escolher o investimento mais adequado para suas necessidades.

