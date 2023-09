WhatsApp: passo a passo para deixar seu app ÚNICO e diferente

O WhatsApp é o mensageiro mais conhecido de todo o mundo e por conta de abranger vários usuários, todos os anos, ele lança inúmeras atualizações, todas elas com a finalidade de tornar o aplicativo ainda melhor e cultivar usuários fiéis, aos poucos, ele conseguiu se tornar referência no quesito mensagens instantâneas. Mas ainda há certas “dores” que ele está tentando tratar, uma delas, é permitir que cada usuário personalize o aplicativo da maneira que quiser, veja como isso é possível.

Confira o passo a passo para personalizar o WhatsApp e deixá-lo único | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp está promovendo inúmeras atualizações

A atualização mais recente do mensageiro ocorreu há alguns dias e com ela, foi disponibilizado a possibilidade que todos os usuários consigam acessar inúmeros “canais”, que funcionam como uma espécie de transmissão, todavia, valendo para números maiores de usuários.

Basicamente, o usuário pode escolher o canal que quiser, de acordo com os seus interesses pessoais, após isso, basta aguardar que sempre que o dono do canal postar alguma atualização, quem está dentro irá recebê-las.

Vale lembrar que o principal diferencial trata-se da privacidade que há neles, pois nem mesmo o próprio criador consegue saber quem está dentro da rede de transmissão, dito isso, os usuários só conseguem saber quem dos seus contatos faz parte da transmissão.

Personalizando o WhatsApp e deixando as conversas com sua cara

Outra possibilidade que há de deixar o WhatsApp ainda mais parecido com o usuário, é através do papel de parede, ele pode representar a identidade de cada pessoa. Para isso, é bem simples, o primeiro passo é saber qual foto usar como papel de parede.

Feito isso, vá até uma conversa, seja com outro usuário ou grupo e após isso, clique em configurações. Feito isso, clique em papel de parede e escolha a foto que foi optada anteriormente por você. Também é possível usar a mesma foto para várias mensagens ao mesmo tempo.

Caso o usuário queira deixar ainda mais personalizado, pode usar o aplicativo Gboard, com ele, o teclado também pode ser modificado, podendo alterar as cores presentes nele e até mesmo a foto que ficará ao fundo.

Cuidado ao instalar aplicativos de terceiros

Lembrando que durante o processo de personalização, é preciso ter bastante calma, pois na vontade de realizá-la, pode ser que o usuário acabe efetuando o download de aplicativos aleatórios.

E com isso, vírus podem acabar entrando no dispositivo. Portanto, só use aplicações que sejam oficiais, para realizar a personalização, caso elas não sejam oficiais, não baixe.

Já que o risco de ocorrer algum problema ou até mesmo do dano ser maior, é bastante grande. Já que há aplicativos que são disponibilizados apenas para enganar o usuário e pegar informações sensíveis dele.

